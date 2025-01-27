楊冪躺着也中槍！昔日好友遭控毆打工作人員

內地知名主持人張大大，日前遭一名工作人員指控，僅因劇本問題就對自己言語羞辱甚至動手打人，事件掀起全城熱議，至今張大大本人仍未有回應。而內地有網紅直播時提及此事外，更大爆張大大曾經同楊冪交情甚好，但如今2人早已絕交。

內地網紅王大發表示：「就是這一波發視訊（爆料）的那個團隊裏的人，你們也聽到了那個錄音裏面好多人，就是現場的某一個人跟我們說的。」更提到，張大大曾背後批評「楊冪是老女人」。至於張大大與其他演藝圈好友的交情會不會因是次事件受影響，她則斷言不會：「因為那些明星早就知道他是這種人了」，只是逼於張大大的淫威，選擇同流合污。

而隨着該名網紅爆料，「張大大楊冪已絕交」的關鍵字亦立刻衝上熱搜第一，有網友認為不應將楊冪扯進事件，有模糊焦點的嫌疑：「關楊冪甚麼事呀，別再轉移視線了好嗎？」、「別拉無辜女星下場了。」、「楊冪真慘呀，甚麼事都能扯上她。」事實上，楊冪、Angelababy與張大大3人私下時常相聚，也多次在社交平台晒出合照、一起視訊聊天，甚至楊冪還曾被捕捉到與張大大同遊日本主題樂園。如今張大大出事，與他在演藝圈交好的人難免被提及，未料他與楊冪的友情早已破裂；至於Angelababy，日前張大大亦有在社交網轉發對方的新劇預告表達支持。