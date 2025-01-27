東方日報C1：保錡嗌「女朋友」認愛　菊梓喬入場陪慶生

男團ERROR成員保錡與歌手菊梓喬（Hana）去年爆緋聞，除不時被拍得親密拍拖，又在社交網高調傳情，惟在傳媒面前對戀情三緘其口。前晚ERROR開騷適逢保錡生日，雙喜臨門的他突然主動認愛，問到跟Hana如何慶祝，他興奮得兩度以「女朋友」來為Hana正名，正式承認情侶關係！

Hana與保錡去年8月被爆撻着，傳已同居兼被拍得齊齊外出買廁紙，男方又以情侶紋「心」示愛，惟兩人對戀情採取「不承認、不否認」的態度，期間一度傳出保錡與「體育女神」黃捷穎「蜜跑」，未知是否為安撫女友，他近期高調與Hana在社交網互動放閃！前晚ERROR假灣仔會展舉行演唱會，Hana亦有入場支持，保錡受訪時更以「女朋友」稱呼對方，正式給予名分！

騷上ERROR先唱出多首歌炒熱氣氛，又問有沒有人買「黃牛飛」，有少數觀眾回應，他們笑說：「咁就蠢，聽聞我哋啲飛差啲賣唔晒。」其後193大談人氣下滑一事，指兩年前在九展開4場演唱會一票難求，現時居然差少少賣唔晒，幸好最後全場爆滿。他又惡搞被指在叱咤頒獎禮台下黑面一事，即場搞頒獎禮頒獎給ERROR，並親自擔任主持：「費事坐喺度會畀人話我黑面。」

193棟篤笑讚好男人

193重提早前揸辣跑意外撞婆婆事件，直言不明白一單意外為何被揣測成「有陰謀」；又為被指在節目對小朋友說AV用語的保錡發聲，堅稱對方不會性騷擾小朋友：「真㗎！我見咗好多次，咁多次都唔係小朋友。」他還將保錡的緋聞擺上枱，在大銀幕播出他與Hana買廁紙的照片，笑他經常操練是為了幫女士拎紙巾，是個顧家的好男人，引來全場爆笑！

適逢前日是保錡34歲生日，隊友為他準備一籠壽桃包，又問觀眾有否準備利是，隨即拿出魚網收集。騷後受訪時，保錡稱生日開騷好開心和難忘，提到生日願望，他希望團隊大紅大紫，問到與緋聞女友Hana如何慶祝？他自動波將「緋聞」兩字抹去：「呢啲我同女朋友自己傾。（送咩畀你？）我同女朋友自己傾。」直接承認戀情。

另外，ERROR曾寸爆無綫藝人，騷上卻模仿「獎門人」等大唱經典歌，他們解釋是向由細聽到大的歌曲致敬，保錡還表示特別喜歡陳百祥，因對方成立了明星足球隊，與喜歡踢波的他志同道合。提到與Hana買廁紙被193擺上枱做棟篤笑，保錡表示不會生氣，出得嚟行就要面對自己。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：