毛衣縮水有計 家中常備法寶輕鬆還原

下星期迎接蛇年前，再有寒流襲港，又係時候出動保暖厚實的毛衣，但洗得唔好分分鐘會縮水，變成BB衫。其實要解決毛衣縮水問題很簡單，只需要出動家中常備物品，就可以令毛衣還原到原本大小，不用忍心丟棄心愛衣服！

日本電視節目《この差はなんですか》請來文化服裝學院教授朝日真分享，指出坊間的毛衣主要為羊毛、棉或聚酯纖維製成，其中羊毛纖維表面呈鋸齒狀，當遇到水分時便會分叉，再互相摩擦拉緊，更容易令毛衣縮水。他教路用家中常備的護髮素，加入3泵分量（約15克），並以1：3比例加入清水，再浸洗和均匀拉鬆毛衣30分鐘，就能令纖維軟化和膨脹，最後沖水和用熨斗熨平，就能還原至原本大小。原理是護髮素含有阿摩尼亞水，可有助羊毛纖維鬆解，配合適當的拉扯動作可將纖維回復原狀，使用衣物柔順劑同樣可以。

另外，網上亦有內行人教路用白醋或硼砂，用1：2比例混合清水，再將縮水毛衣浸泡約30分鐘，其後輕壓毛衣擠出水分，再用清水沖洗。接着將毛衣放在兩條乾毛巾之間壓出水分，並輕扯袖口、衣領等衣物末端，直至恢復至原來長度和形狀，待毛衣全乾後便可恢復原樣。晾乾時應用平鋪方式自然風乾，用衣架則容易讓肩膀位置凸起尖角，令毛衣變形。