添麥菲查洛美任綜藝節目主持因講錯說話被轟不敬

最近憑新作《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）而再度角逐《奧斯卡金像獎》最佳男主角的美國人氣男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet），前晚第3度任美國長壽綜藝節目《周末直播》（SNL）星級主持於節目上大放笑彈，不過同時他亦因開錯玩笑而被網民狂轟。

添麥菲於其中一「趣劇」中他扮演長毛「笨豬跳」導師，他開班教一班學員，期間他帶領學員模仿於空中游水及青蛙跳等動作，其中他突然大嗌：「Jimmy Carter！」（即上月底離世的前美國總統卡特），之後一齊扮「死狀」，現場觀眾反應驚訝，而大批網民亦對添麥菲以卡特之死來開玩笑而感到反感，認為對前總統不敬。有網民說：「睇嚟有人會因呢個笑話而落地獄。」另一網民說：「原本呢段都好笑直至有關卡特嘅對白。完全唔尊重同過晒火。我好希望佢（卡特）屋企人冇睇到呢段。」第39屆美國總統卡特於去年12月離世，享年100歲。

另方面，添麥菲除了於節目中演「趣劇」之外，亦有現場唱出美國「詩人歌手」卜戴倫（Bob Dylan）3首歌。憑飾演卜戴倫爭奧斯卡的添麥菲於節目開場白時表示今次獲提名而好激動，但想起自己過往提名「一直在輸」令心情很複雜，而每次輸都扮到不介意。之後節目就播出他幾次得知落敗時的凝重表情。他笑言4年來一直裝住致謝詞卻沒有機會發表。此外，有家庭觀眾收看今集《周末直播》時見到他的女友Kylie Jenner亦在觀眾席捧男友場。