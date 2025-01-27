初二煙花之夜　邊食邊賞

作為盛市之都，本地會在不同節日大攪活動，大年初二的煙花匯演，相信能吸引不少遊客，維港兩岸的餐廳早已為客人設計符合主題的煙花美食，讓大家邊食邊睇，度過一個熱鬧的晚上。

近距離欣賞

好多人都希望能近距離觀看煙花，尖沙咀五星級酒店和維港相近，今個新春旗下多間餐廳因應大年初二，為客人提供煙花主題菜單。米芝蓮星級中菜廳於即日至2月12日有6道菜新春發財套餐，1月30日大年初二特別預備了6道菜乙巳喜運賀新歲菜單，包括有蠔皇原隻三頭鮑魚伴遼參和黃金發財卷伴芽菇爆鹿兒島和牛等，茶藝師莫嘉傑會同場為客人沖泡珍稀茶葉配菜。大堂酒廊於年初二會有4道煙花之夜晚餐，帶來火炙油甘魚、五辛燉生面頰意式雲吞和香煎野生鱈魚等菜式。扒房、自助餐廳、日系秘魯餐廳和酒吧亦有不同主題美食，任君選擇。

精緻西餐

想在大初二和另一半慶祝，西餐似乎是個不錯的選擇。本地飲食集團在尖沙咀的扒房於1月30日推出5道菜農曆新年煙花饗宴，菜式包括精選生蠔、法式鵝肝伴雞肉和松露凍批，主菜有香煎鱸魚配韭葱龍蝦奶酪及龍蝦湯或M5和牛西冷牛扒配燉牛面頰肉。用餐時可順道購買入場券，在露台邊品酒邊觀賞煙花。近海濱的阿根廷風餐廳，於1月29日及30日有新春盛薈精選佳餚，主菜可揀阿根廷牛扒和海鮮扁意粉等，初二更有新春煙花派對，配現場音樂更開心。至於銅鑼灣的高層西餐廳，有冰鎮海鮮、北海道帶子及海膽、烤和牛及鵝肝等，豐富又美味。

居高臨下

在高空景觀賞煙花，無敵！尖沙咀五星級酒店高層的蠔主題餐廳就有農新年初二煙花晚餐，品嘗新鮮生蠔後，就有帶子薄切、美式焗蟹餅、炭燒美國和牛及法國黑松露芝士等菜式，居高臨下欣賞煙花，最是震撼。

高質鋸扒

咁重要的日子，很多人喜歡去鋸扒。尖沙咀高級扒房於年初二推出一晚限定的3道菜煙花匯演套餐，前菜有龍蝦湯、帕爾馬火腿沙律、香煎鵝肝配蘋果醬、龍蝦意大利雲吞或新鮮生蠔配忌廉魚子醬，主菜5選1，包括16安士肉眼牛扒、帝王三文魚、焗原隻波士頓龍蝦或香脆雞扒等，最後以海鹽焦糖蘋果芝士蛋糕、法式焦糖燉蛋或莫爾頓經典焗暖心朱古力餅作結，令人回味。

開心派對

尖沙咀意大利餐廳及酒吧餐1月29日至31日推出農曆新年晚宴，菜式有薄切紅蝦、龍蝦燉飯，主菜有烤比目魚柳配鯷魚番茄醬及西西里燉菜或松露鵝肝牛柳等，甜點有黃金提拉米蘇。因應煙花匯演，當晚的農曆新年煙花晚宴會額外加一道炙燒藍鰭吞拿魚、紅菜頭三文魚卷沙律，酒吧當晚會推出煙花匯演入場門票，搵個靚位看煙花，還附有指定香檳及氣泡茶，邊飲邊歎薄餅，滿足口腹。