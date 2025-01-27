想同IU攞情侶獎！邊佑錫望與金惠允再合作拍劇

憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的男星邊佑錫去年12月在《2024 Asia Artist Awards》（AAA）上捧走6個獎成為大贏家，他在頒獎禮後接受韓媒訪問，談到與拍檔金惠允奪得「最佳情侶獎」時，他表示：「大家好像都很喜歡我和惠允之間的默契，這個獎特別有意義。」

他指當日是相隔多時與金惠允見面，覺得對方依然那麼開朗，他亦十分高興，問到會否再想跟金惠允合作？他即說：「當然好，惠允是非常好的演員，我也學到了很多東西，如果有機會，希望能在其他作品跟她再碰面。」他又指金惠允一直是女團NewJeans的忠實粉絲，所以在頒獎禮上特別向NewJeans介紹金惠允。

早前他落實拍新劇《21世紀大軍夫人》，是他繼《月亮的戀人—步步驚心：麗》第2次再與女歌手IU合作，但當時邊佑錫只是以客串形式扮演IU的男朋友，邊佑錫表示：「雖然當時已經合作過，但因為太短暫，很期待今次合作，好想快些開始拍攝。」問到會否想與IU拿「最佳情侶獎」？他便笑說：「如果能夠得到當然好。」

而他在頒獎禮上被拍得與男星金秀賢雞啄唔斷，金秀賢其後向粉絲說與邊佑錫成為了「互相喜歡的關係」，對於金秀賢公開告白，邊佑錫笑言：「與前輩聊天的時候發現我們很合得來，今後我會更主動靠近他的。」