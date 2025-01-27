直擊維園年宵！靈蛇獻瑞　潮語祝福

農曆新年行年宵花市是指定動作，一家大小行大運之餘仲可瘋狂掃貨。新進女團UNi最近逛銅鑼灣維園年宵，發現今年有大量應節「蛇」公仔之外，仲有不少潮語設計及大熊貓產品，一於睇吓有咩賀年新貨啦！

花樣蛇餅 食字揮春

今年乾貨區不少攤檔都以「蛇」作招徠，好似張祝珊英文中學一眾同學就設計了一套三色的「打蛇餅」咕𠱸，內藏記憶棉可當作坐墊使用，寓意香港各行各業新一年生意興隆，排隊排到打晒蛇餅。英皇書院同學會則推出多款以蛇為靈感的盞鬼產品，包括一雙一對的情侶蛇公仔、不同造型的蛇頸枕，以及大玩食字的立體揮春，如「蛇蛇你」（謝謝你）、「請勿蛇膊」（請勿卸膊）等，爆笑又有創意。年宵市場又怎少得風車，現場有靈蛇風車提供財神等不同造型，夠晒好意頭。

創意麻雀 爆笑詞語

香港人向來創意爆燈，有攤檔就把潮語變成特色產品。最過癮是由「詩人定制」推出的雷射雕刻麻雀，刻有「世一」、「躺平」、「射波」等潮語，仲有廣東歌詞等選擇，檔主強調所有產品均是自家設計，希望引起港人共鳴。「Whatsape」檔主是愛寵人士，特別把貓狗圖案融入揮春之中，並提供3個尺寸、過百個款式，部分更印有「7街瞓」等當紅句子。由兩位女插畫師主理的「揮春匠館」，則手繪多款貼地揮春，當中不乏「中六合彩」、「日日爆數」等港人願望。

御守祈福 熊貓出籠

新春祈福不一定去寺廟，去維園都得！大專學生平台「Univibes」特別製作了6款日式御守，分別代表姻綠、健康、財運、家庭、事業及學業，全部背後均有對應的潮語，助大家除厄招福。「蛇王廟」可讓公眾求籤祈求蛇王保佑，籤文背後仲會傳授「蛇王」秘技。另一邊廂，為響應熊貓經濟，「熊當檔」特意搜羅十多款熊貓產品，細至襟章、鉛子筆，大至暖水袋、毛公仔都有，保證熊貓迷滿載而歸。

知多啲！港九新界逛花市

今年全港共有15個年宵市場，除了備有濕貨和乾貨攤檔，其中9個更有快餐攤位。全部開放至農曆年初一1月29日上午7時，並於結束前15分鐘停止進場。為方便市民知悉人流情況，政府網頁（bit.ly/3Ej3Ukg）會以紅、黃、綠燈號顯示擠迫程度，並在有需要時實施人流管制措施。

15個年宵市場位置

銅鑼灣 維多利亞公園

東涌 達東路花園

深水埗 花墟公園

深水埗 長沙灣遊樂場

觀塘 觀塘遊樂場

黃大仙 慈雲山邨中央遊樂場

荃灣 沙咀道遊樂場

葵青 葵涌運動場

大埔 天后宮風水廣場

北區 石湖墟遊樂場

屯門 天后廟廣場

西貢 萬宜遊樂場

將軍澳 寶康公園

沙田 源禾遊樂場

元朗 東頭工業區遊樂場