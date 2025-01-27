前無綫主播「翻版劉佩玥」轉職政府打筍工　月入62,000嚇窒網民

前無綫主播關可為（Avery）憑甜美外貌及出眾身材獲網民注意，更被封為「翻版劉佩玥」，她去年6月宣布離巢，一直未有透露去向，原來關可為已加入政府打筍工，人工非常可觀，但其中一個條件就引起網民討論。

關可為自去年6月離開TVB後，經常分享畫畫的照片，間中做司儀工作，日前又貼出在加拿大旅行的靚相。直到前日（25日），關可為在社交網分享為路政署攝影比賽頒獎典禮做司儀的照片，原來她已加入路政署擔任宣傳主任。以往也有不少主播轉職政府部門，前TVB財經主播伍楚瑩去年便被發現在審計署擔任機構傳訊主任，該職位月薪50,000元，她在去年底曾分享與關可為的合照，並寫上「歡迎你」，似乎當時關可為已加入路政署。

翻查資料顯示，去年政府曾招聘路政署宣傳主任，當時截止申請日期為7月，月薪高達62,000元，入職條件不算高，需持有大學學位及2年媒體相關經驗，較特別是需「具備使用數碼單鏡反光相機(DSLR)的知識與經驗」，對關可為來說可謂毫無難度。關可為曾透露她去年6月離巢是因為身體出現問題，「臨時臨急」作出辭職決定，加上有感本港傳媒業不斷萎縮，便希望趁30歲前跳出舒適圈。網民見到這份高薪厚職都指關可為搵到筍工，不過，有網民就留意到條款中寫明「獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約為期一年」，但有指如表現良好，一般都會獲續聘。

關可為小學時參與「校園小記者」後，就對記者工作感興趣，2017年在香港電台做過實習記者，在香港城市大學新聞系畢業後，關可為同時獲TVB新聞部及空姐取錄，但她最終選擇做加入TVB，初期任職財經及港聞記者，亦有報道天氣。2020年爆疫期間，關可為曾兩度被派往武漢進行採訪，當時她只戴口罩在街頭、藥房、高速公路收費站等訪問民眾，有網民擔心她裝備不足，關可為更指曾要趕在武漢封城前返港，非常驚險。直到2022年，關可為調任成為主播，並主持《探古尋源》環節。