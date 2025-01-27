王祖藍招呼半百藝人到逾億豪宅食團年飯　巨廳大到嘩嘩聲

王祖藍與李亞男於2015年結婚，2018年12月大女王天韻（Gabby）出世，兩年後再誕細女王海靜（Hayley），一家四口生活幸福。年輕時住在馬鞍山屋邨的王祖藍，由TVB兒童節目主持做到曾為高層，早年在內地賺個盆滿缽滿，曾一家移居上海生活，近年他們已搬回港，更不時在其豪宅招呼好友開派對，近日《中年好聲音2》參賽者安雅希便再次曝光王祖藍豪宅，竟可容納近半百賓客。

安雅希前日（25日）在社交網分享日前到訪王祖藍與李亞男家中的照片，並發文稱：「王祖藍李亞男夫婦！開心出席藝人之家團年飯，祝每一位蛇年大吉、身體健康、心想事成yooo#安雅希 #春節聯歡小會 #一起開心一起變老 #真夫妻就是好磕 #明星生活的另一面 #港星。」照片中所見，有近50人在王祖藍的巨廳內合照，除了主人家一家四口和安雅希外，其餘還包括：崔錦棠、黃瀅仴、李綺雯、張彥博、吳兆麟、譚嘉儀、黃劍文、陳晉軒、關浩揚、蔡誌恩、梁俊一、鄺文珣、應德榮及前「電波少女」翟佩雲等，場面非常熱鬧。

王祖藍在圈中一向人緣甚廣，之前舉行45歲生日派對，便獲一眾藝人好友到場為他慶生，而且他一向愛招呼親朋好友回家。王祖藍去年便試過邀請《福祿壽訓練學院》的學員到其家中慶功，同樣在廳內已有數十人，見到一排落地玻璃窗，可外望海景，並且放有王祖藍與李亞男咀嘴放閃的巨型照片。之後他們移師會所宴會廳，陶大衛指王祖藍有親自下廚，亦有壽司刺身等到會食物，筵開數席讓大家安坐品嘗美酒佳餚。

王祖藍以1.1億元購入這層特色戶，可飽覽吐露港全海景，兩夫婦也不時在家中拍片。去年李亞男曾在影片中介紹賀年布置，空間闊落的客廳擺放一棵大桃花，玄關位置則有一盆大吉及蘭花，見到客廳擺滿女兒的玩具。飯廳的位置同樣空間闊落，除長餐枱外，更有一張大圓桌，目測可容納逾20人用餐。廚房亦空間感十足，長型工作枱又可擺放逾十款食材仍然有位。而大門的雙開設計，不但有氣派，更可從門口旁的樓梯直上天台，他們一家經常在單位特色平台BBQ，自己種滿有機蔬菜，更有鞦韆供兩女當遊樂場，生活寫意。