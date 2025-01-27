姚嘉妮離婚帶子女旅行坐商務艙　女兒初熟靚到極致

「美魔女」姚嘉妮於1998年參選亞洲小姐獲得季軍入行，2001年加入無綫，2006年與前亞視藝人林祖輝結婚，但她與林祖輝於去年6月驚爆離婚，2人承認結束18年婚姻，並共同撫養一對子女。姚嘉妮近來不時於社交網分享生活，前日（25日）就在限時動態中分享了一張自拍，見到她獨自帶一對子女乘坐商務艙去旅行，畫面十分溫馨。

姚嘉妮分享了一張自拍，並留言：「兩位老細開心，我就安心！」照片中可以看到披着一頭金棕色長直髮的她頭戴深灰色Cap帽，並身穿黑色圓領長袖衞衣，打扮相當休閒樸素。姚嘉妮與子女一起坐在商務艙內，她一邊舉機自拍，一邊用叉子享用水果，並朝鏡頭微微一笑，露出若隱若現的甜美酒粒，狀態極佳。而一對子女則坐在姚嘉妮的斜後方，分別身穿粉紅色及深藍色衞衣，齊齊坐在座位上伸直雙腿並蓋上毛氈，十分舒適地享用眼前桌上擺著的水果。不過，姚嘉妮為了保護子女，特意用了emoji遮住2人容貌，亦未有透露行程細節，十分神秘。

姚嘉妮與相差15歲差的林祖輝早於1999年拍拖，二人在2006年結束7年愛情長跑，婚後育有一子一女。可惜早前姚嘉妮直認二人已經離婚多年，現時保持良好關係，亦透露離婚並不涉及第三者，但就未有交代離婚原因。姚嘉妮向來甚少公開一對子女的樣子，不過早前她與仔女一同到日本旅遊，竟罕有曝光女兒Kyra外貌，照片中的Kyra披著棕色的微捲長髮，身穿白色圓領上衣及黑白相間的棒球外套，雖然年紀尚輕，但已長得亭亭玉立，不但擁有一張瘦長的鵝蛋臉，而且皮膚白裏透紅、五官清秀，氣質相當出眾。