生肖蛇運｜林峯靠借地運改變運勢　揀啱開工吉日升職加薪

今集堪輿學家雲文子師傅，會分析屬羊、猴的蛇年生肖運程。今年屬羊的人蛇年財來去，投資一般，應參詳專業投資顧問的意見，減低失利風險。屬羊的藝人有林峯、麥明詩、鄧紫棋（G.E.M.）等，近期人氣勁爆的林峯，早排他就憑《九龍城寨之圍城》勇奪「新時代最佳男主角」，獲電影上第一個獎項，不過蛇年上半年運勢較弱，不如同老婆張馨月和女兒，去一轉東北旅行，靠一招借地運改變運勢，可能有機會衝擊金像獎「最佳男主角」，不過林峯都要注意健康，皆因今年腰背和肝臟的健康會較弱，拍動作戲就不要太搏命，甚至乎要少喝酒。

屬㺅的人在蛇年刑太歲加破太歲，可謂波折重重，凡事多掣肘，身邊會出現負能量的小人，做好情緒管理，待夏季來臨走出困局，而且財運停滯，投資觸覺較弱，採取穩健的投資策略，反而會有合理回報。屬㺅的藝人有迪麗熱巴、張栢芝、張敬軒等，內地頂流女星迪麗熱巴，今年事業運可謂危機四伏，新劇與小8歲的小鮮肉陳飛宇拍接吻戲，竟被網民批CP感不足兼無眼睇，似乎連拍戲欠缺觀眾緣，但相信以熱巴的實力，很快就會收復失地。縱使她在劇中的愛情運不俗，但蛇年她的愛情運弱，有機會嚇怕新相識異性，如果想擺脫單身，就要多些參與活動和場合，有助帶動運勢，增加結識異性的機會。

想蛇年工作事事順利，升官發財，可以擺甚麼風水陣？另外今日年廿九，相信很多人都準備收爐，緊記記錄蛇年的開工吉日吉時，再配合開運顏色，工作自然步步高升，升職加薪指日可待！想知點做？立即去片！