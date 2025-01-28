【是日通勝】

農曆十二月廿九

甲辰年 丁丑月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：動土、嫁娶、出行

忌：會友、理髮、詞訟

幸運方向：坐南向北

幸運數字：23、10、49

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：社交運不錯，可拉攏貴人相助，謀事易成功。

金牛座：迎來有趣一天，出席社交場合將有驚喜發現。

雙子座：笑容滿面，與人相處融洽，聯誼會友可盡興。

巨蟹座：各方面運勢皆下跌，保持低調可避免惹禍。

獅子座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

處女座：自律言行態度與脾氣，小心處理家庭問題。

天秤座：便宜莫貪，選購低價貨要打醒十二分精神。

天蠍座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

人馬座：事業有好轉，財運也微升，要認真工作啊！

山羊座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

水瓶座：是時候為人生設定目標，不要再虛度光陰。

雙魚座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩也不用怕。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）兔 易生病

鼠：運勢欠佳，被人輕視的滋味很不好受。

牛：緣分來了，單身者易結識合眼緣異性。

虎：受傷風險高，出門必須留意交通安全。

兔：是日沖煞，容易生病，注意個人衞生。

龍：珍惜眼前人，感情關係是要用心經營！

蛇：應酬聚會適可而止，以免身體出問題。

馬：獲貴人支持，毋須為錢銀問題而憂心。

羊：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

猴：心態正面，不妨在事業方面力爭上游。

雞：求財要量力而行，太貪心有可能中伏。

狗：工作運不錯，集中精神，做好分內事。

豬：一人少一句，要避免跟伴侶針鋒相對。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

吃湯圓

過年吃湯圓是中國傳統習俗之一，特別是在除夕夜和元宵節。湯圓象徵團圓和幸福，寓意家人圍坐在一起，共享天倫之樂。

湯圓通常使用糯米粉製作外皮，內餡則有各種口味，如芝麻、花生、紅豆沙等。製作湯圓的時候，家人會聚在一起，邊包湯圓邊聊天，增進親情。換句話說，這種手作過程，是一種情感的交流，充滿了溫馨與樂趣。

在元宵節，吃湯圓更是必不可缺的習俗。元宵節又稱燈節，這一天家家戶戶都會懸掛燈籠、觀賞花燈，象徵驅邪避災和祈求平安。而湯圓的應市，則為這個節日增添了更多的喜慶氣氛。人們在品嘗湯圓時，可感受到節日的熱鬧與喜悅。

此外，湯圓的吃法也各有講究。在香港，湯圓會與糖水一起享用，糖水的滋味與湯圓的口感相得益彰，讓人回味無窮。無論是在家中抑或外出聚會，湯圓都是一道不可或缺的美食。

過年吃湯圓不僅是對傳統文化的延續，更是家人團聚的象徵。這份甜蜜和溫暖，伴隨着每年冬去春來，傳遞着對未來的美好祝願。