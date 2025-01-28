炎明熹蛇年轉新公司有吉星照住　衛詩雅奪金像影后勝算高

明天（29日）就踏入蛇年，東網請來堪輿學家陳子才，預測多位圈中新聞人物來年運勢，究竟陷離巢風波被雪藏的炎明熹有否新轉機？去年傳緋聞搞到滿城風雨的Edan及林明禎又能否開花結果？立即揭曉！

事業

炎明熹 2005年4月9日 肖雞

被無綫雪藏的炎明熹去年事業跌入谷低，肖雞的她在蛇年是生肖三合，但同步整體命格在蛇年有相沖，形成一合一沖的情況，可以理解為將會有新的工作平台或合作夥伴機遇，相信會轉新公司繼續發展，但由於有強力吉星照耀下，事業可以再創高峰。

佘詩曼 1975年5月28日 肖兔

生肖屬兔的佘詩曼去年憑《新聞女王》稱霸，今年有吉星祿勳出現，且命格屬木，在2024及2025年均是個人工作高峰年，加上整體命格的桃花運在蛇年非常旺盛，除了工作上的作品仍會叫好叫座外，個人感情也可能有所進展。

衛詩雅 1984年11月24日 肖鼠

憑《破‧地獄》人氣急升的衛詩雅生肖屬鼠，蛇年有吉星紫微、龍德加持，工作運良好，命格屬水，2025年財氣亦旺，再加上有天乙貴人出現，繼去年首次得到影后殊榮後，金像獎影后有望再下一城。

愛情

Edan 1997年1月21日 肖鼠

MIRROR成員Edan去年大方承認正追求馬來西亞女神林明禎，他生肖屬鼠，蛇年有吉星紫微、龍德，工作運非常良好，命格屬水，去年紅彎桃花星入夫妻宮，所以感情運良好，應該愛得頗為甜蜜，但今年夫妻宮逢沖，感情將受到嚴峻考驗，有波動變化的可能。

郭珮文 2001年8月22日 肖蛇

「大騎樓」郭𤦍文因身材出眾成為新一代咪神，生肖屬蛇的她，在蛇年本命年是生肖三合，命格屬火，名氣及財運有提升之象，但根據命格推算，30歲前真命天子還未出現。

海兒 1996年12月8日 肖鼠

英皇新人、《中年好聲音3》評判海兒生肖屬鼠，蛇年有吉星紫微、龍德，命格屬土，工作運非常良好，30歲前易專注事業，還未能遇上真命天子。

龍婷 1981年4月3日 肖雞

《中年好聲音》龍婷被指偷食人夫，導致事業一度停擺，生肖屬雞的她，在蛇年是生肖三合，命格屬金，整體命格在蛇年有天剋地沖的情況，感情易有變化，工作運也比較反覆、崎嶇，從運程上看來將會是比較困難的一年。

前程

范冰冰 1981年9月16日 肖雞

內地女星范冰冰近年來港定居，生肖屬雞的她在蛇年是生肖三合，命格屬火，喜南方，移居到香港將有助於提升運勢，蛇年財運亦有所進步，有做生意、創業的可能性，但說到要在娛樂圈翻身則機會不高。

欣宜 1987年5月30日 肖兔

潛水多時的歌手鄭欣宜生肖屬兔，蛇年有吉星祿勳出現，命格屬土，今年工作運良好，有權力地位提升之象，相信大有機會復出幕前，再公開同大家見面。

伍仲衡 1973年11月21日 肖牛

音樂人伍仲衡傳與無綫爭人導致被飛出《中年好聲音3》，生肖屬牛的他有華蓋吉星，將有利於藝術創作、表演行業之發展，但在蛇年同步與整體命格有相沖，相信會轉到新公司或平台繼續發展。