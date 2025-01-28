歐美巨星度蜜月勝地　Justin Timberlake夫婦選擇豪遊非洲

歐美巨星雖然花得起錢，但唔係個個都選擇去度蜜月嘅熱點，原來也有巨星選擇去較少人選擇嘅旅遊地點度蜜月。例如美國流行樂壇天王Justin Timberlake與荷里活影星老婆謝茜嘉比爾（Jessica Biel）當年結婚時就選擇去東非國家坦桑尼亞（Tanzania）honeymoon！

Justin夫婦於2012年10月秘密結婚，婚後他們就即飛抵東非的國家坦桑尼亞度蜜月，他們選擇在當地的著名酒店Singita Faru Faru 鄉村小屋入住。酒店房租一啲都唔平，最貴套房接近3,000美元（約2.3萬港元）1晚。難得去非洲當然就要「親親大自然」，他們蜜月期間亦有包場參觀Serengeti國家公園的Singita Grumeti營地，除了睇野生動物之外亦有坐熱汽球觀光。

除了Justin之外，美國女星Hilary Duff 2019年12月結婚時亦與老公Matthew Koma選擇去南非度蜜月。而她們更趕及於當地慶祝埋新年。2人除咗去海灘、行山及睇日落之外，亦有參觀當地一國家公園與獅子同大象近距離接觸。