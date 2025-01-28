娛圈單打︱有種病叫GD病　病毒極速蔓延中

K-pop天王G-Dragon（GD）自去年底以全新單曲《Power》宣告全面回歸後，全世界V.I.P為之瘋狂，尤其11月喺日本壓軸登上MAMA舞台，不僅再度跟Big Bang隊友太陽、大成合體掀起回憶殺，其舞台演出更讓人明白何謂真正舞台王者！唔少以前對GD無感嘅人都忽然沉船，證明GD病毒真係厲害！

嗱，既然要話畀人知老哥我先係King of K-pop，舞台演出梗係唔可以停。GD日前跟太陽在巴黎為慈善騷同台，《Power》一出嗨翻全場，連大班鬼妹仔都嗌到失聲！之後同太陽一齊演唱《Home Sweet Home》、《Good Boy》，更係乖乖不得了，將全場所有人嘅情緒推向頂峰！王者歸來，誰與爭鋒！

就連被香港網民嘲為「大媽Look」嘅GD時尚標誌──頭巾加Cap帽，都引來全球粉絲倣效。只要打開「脆」（Threads）同IG碌一碌，由南韓到兩岸三地，再到歐美中東，都有大票唔識死嘅哥仔以一身GD Look唱跳《Power》，仲Tag埋GD希望博君一Like，咁就死而無憾，哈！

好明顯，因為服兵役而中斷嘅事業，以及退役後捲入吸毒風波，GD好不容易重新起步，只許成功、不許失敗，遲啲仲有綜藝節目播出，實行全方位重奪王座！之不過，咁又惹起另一天團BTS粉絲不滿。A.R.M.Y同V.I.P在網上日夜開火，爭論邊個先係King of K-pop喎。

計本欄話齋，GD同BTS出道年代不同，而且GD係全能之神，曲詞唱跳Rap樣樣皆能，邊有得爭吖！