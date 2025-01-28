油尖旺關愛基金轄下「民族共融空間」正式投入服務　「亮麗上學去 贈鞋計劃 1」揭開序幕

【特約報道】由亮希助苗有限公司及油尖旺關愛發展基金有限公司合辦的「亮麗上學去 贈鞋計劃 1」啟動禮，上星期在大角嘴天主教小學的禮堂圓滿舉行。此次活動得到了油尖旺民政事務處、九龍社團聯會油尖旺地區委員會、油尖旺社團聯會及油尖旺校長會的全力支持，也藉此機會宣告油尖旺關愛發展基金轄下的民族共融空間計劃正式投入服務。

大會特別邀請了民政及青年事務局副局長梁宏正BBS太平紳士擔任主禮嘉賓，並聯同油尖旺民政事務專員余健強太平紳士、九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任楊子熙先生BBS MH、油尖旺校長會永遠榮譽主席張漪薇太平紳士、油尖旺青年社主席李家軒先生以及多位社區領袖和區議員一起主持儀式。眾人在油尖旺關愛發展基金有限公司副主席暨亮希助苗有限公司聯合主席楊詩傑先生及亮希助苗有限公司聯合主席、關愛隊隊長朱俊豪博士的陪同下，共同見證了這一重要時刻，參加活動的還有三百多名油尖旺區學生。儀式後，油尖旺關愛基金成員更親身走訪社區內的小學，為基層學童送上上學鞋，將愛心繼續傳揚開去。

針對支援油尖旺地區的基層服務，「亮麗上學去 贈鞋計劃 1」旨在為基層學童提供上學鞋，在走路時提供良好的支撐和維持正確的走路姿勢，讓他們以更自信的形象開始新學期。此活動不僅關注學童的物質需求，更希望透過贈予上學鞋，讓他們感受到社會的關懷和支持。亮希助苗有限公司於此次活動共捐贈近8,000對上學鞋，惠及油尖旺社區以至全港友師計劃的基層學童。

梁宏正副局長在致詞中表示：「本人非常高興見到社會各界為市民及有需要的家庭搭建不同的平台，提供多樣的支援和服務。在過去一年中，民青局以「家和萬事興」為年度主題，凝聚了社會各界的力量，推動地區治理體系的改革與完善，提升地區自我管理的能力，積極做好對地區婦女、家庭及少數族裔的各項工作，為市民排憂解難，促進包容和諧，構建關愛共融的社區，持續為民生增添幸福。同時，我們在18區設有共452隊關愛隊，齊心協力服務市民，這些工作的成果深受市民認可。展望未來，我非常期待香港特區政府及各機構繼續共同合作，為更多市民提供關愛與溫暖，並希望未來會有更多熱心人士，發揮各自所長，幫助有需要的人士，共同努力建立一個更加關愛共融的社區。」

關於得到油尖旺民政事務處合辦之「民族共融空間」計劃

油尖旺關愛發展基金及亮希助苗共同營辦的「民族共融空間」自2024年12月正式投入服務，並得到油尖旺民政事務處合辦和與多個地區服務團體合作，提供多元化的班組、活動和服務。項目旨在為在港生活的少數族裔朋友提供更好的社區融入平台，透過升學及就業導向、興趣班、調解員服務和共享工具平台等多項措施，促進少數族裔與華人的社會共融，提升少數族裔的歸屬感。

主要目標：

1. 促進少數族裔融入與發展

2. 增進社區和諧與互動

3. 提升婦女自強與經濟獨立

4. 推動資源節約與環境保護

項目方案：

1. 特殊興趣班組

2. 調解員服務

3.“共享工具”平台

未來，油尖旺關愛基金及亮希助苗將透過「民族共融空間」深化社區融合，豐富活動內容，從而吸引更多多元族群參與，並探索與企業和教育機構的合作機會，提供更多學習資源和就業機會，助力少數族裔青少年的職業發展及生涯規劃。

亮希助苗有限公司

亮希助苗有限公司（下稱「亮希助苗」）由楊詩傑先生和朱俊豪博士共同創辦，致力於幫助香港的弱勢家庭，特別是那些面臨生活困難的兒童和青少年。隨着土地資源的短缺，這些家庭的生活條件日益惡化，影響了孩子們的健康成長。亮希助苗專注於提供合適的上學鞋，因為許多家庭因為經濟困難而無法為孩子購買合腳的上學鞋，這導致孩子們遭受腳部問題，進而影響他們的自信心和社交發展，同時亦希望通過提供合適的上學鞋，幫助這些孩子在健康的環境中成長，並培養他們對自己、家庭和社會的正面態度。此外，亮希助苗也致力於提高社會對兒童和青少年足部健康重要性的關注，並強調其對長期身體健康的影響，確保這些弱勢青年能夠茁壯成長，成為社會的積極貢獻者。