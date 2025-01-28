「死侍」賴恩雷諾士被爆舊作即興加戲掌摑童星

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）影星妻子Blake Lively去年上映的電影《痛愛完成式》（It Ends With Us）鬧出連番負面新聞，Blake去年底突然入稟控告男主角兼導演Justin Baldoni性騷擾，更指對方有計劃地破壞她的聲譽及令她患有嚴重情緒困擾。及後Justin反告爆料的《紐約時報》、Blake與老公賴恩雷諾士誹謗。Blake更被網民批評有計劃地毀滅Justin的事業，而賴恩近日就被網民翻舊帳拍戲時「假戲真做」。

近日網上流傳一條賴恩於2005年主演的恐怖片舊作《靈時3點3》（The Amityville Horror）片段，片中他飾演的父親在斬柴並命令童星Jesse James飾演的年幼兒子扶住一棵樹木，兒子嚇到喊即被父親用力捉實臉頰並掌摑他，賴恩曾於訪問中自爆掌摑童星是即興。片段曝光後即惹來網民留言批評，有網民說：「呢個其實係虐待兒童。」另有網民表示如果是他的父母一定會控告賴恩。

除了涉嫌虐待童星之外，有網民亦翻出賴恩曾被《死侍：不死現身》（Deadpool）同片拍檔T.J. Miller公開批評一事。TJ於2022年曾公開批評賴恩拍攝時在片場對他好刻薄。

另方面，賴恩日前亮相好友曉積文（Hugh Jackman）的演唱會，事後網民指他的樣子勁賤似沒有睡覺數日。有網民懷疑他飽受連串負面新聞及官司而失眠。