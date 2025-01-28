「瘦身教主」唐安麒「唱反調」呼籲唔好瘦身？網民辣評「50路骨感女星」：瘦到走火入魔！

【特約報道】有「瘦身教主」之稱的名人唐安麒Dr.Angel創立ANGEL FACE美顏瘦身專門已38年，成為香港美容界龍頭，而她更曾創製不少城中話題。最為人津津樂道，是唐安麒眼光獨到「造星」成功，2002年看中當時籍籍無名的林志玲，把不可能變可能，令林志玲接受身材大改造後，拍攝多輯至今仍然經典的纖體瘦身廣告，令林志玲平地一聲雷，紅遍亞洲。

除了美容事業外，唐安麒憑其反應快及高強演說力，先後涉獵主持人、舞台劇演員及作家多個範疇，歷年來推出逾40本關於美容瘦身及「宇宙飲食」的著作，在香港、台灣及美加等地賣到滿堂紅，更被封為「瘦身教主」。

早前成為Yes！卡主角變網民熱話的唐安麒，近日在FB發布一段以「要靚？定要瘦？」為題的短片後，迅即引起網民熱議，並掀起50+暴瘦女星逐個捉的討論，網民紛紛認同其「應瘦則瘦」的論調外，更指時下不少女星一味追求纖瘦身材，瘦至又乾又枯，十分擔心她們的健康。

身為「瘦身教主」的唐安麒「唱反調」呼籲不要瘦？在短片中唐安麒說自己50歲前的身形瘦削，體重大約維持在46-48kg之間：「喺50歲時我做咗一件好激嘅事，喺我最瘦嘅狀態時我開咗個Fans Meeting，同所有Fans公布：『由今日開始我會增肥！』」

唐安麒指增肥原因，是在「瘦」和「靚」中選擇：「因為當時50歲，我好驚個人繼續係瘦，但塊面又繼續凹，你就會好枯，我就揀咗我要靚。」她續說自從增肥後，覺得自己狀態不錯，膚質不會太乾枯外，更指很多中外女星為了追求纖瘦，已瘦至皮包骨，根本已談不上「靚」這個字。

唐安麒說：「講真依家有好多女星，無論邊個國家都好，佢哋保持好瘦，其實我覺得佢哋塊面就好似皮包住骨、骷髏骨頭咁，你話靚唔靚？我就覺得一啲都唔靚。一個人到咗某個年紀，應該好好接受嗰個年紀應有嘅身材。」

唐安麒指出「瘦要睇年紀」，否則會影響健康甚至外觀：「因為50歲以上，無論女人或男人，賀爾蒙都會改變，如果你必須要Keep到好似S字、完全冇脂肪好瘦，根本你就係得個『瘦』字 ，好似乾柴咁瘦。我一定唔會，唔要呢種感覺。」

唐安麒

唐安麒美顏瘦身專門店 ANGEL FACE

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。

近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。