碧咸大仔布魯克林口味獨特跟老竇試呢樣日本海鮮　網民唔敢試

英國前球星碧咸（David Beckham）的大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）向來識飲識食，最近他亮相名嘴Seth Meyers與Josh Meyers兩兄弟的網台節目《Family Trips》，於節目中他就向主持人推介日本的名菜「白子」。

「白子」即是魚的精子，他表示食鱈魚的「白子」是他嚐過以來其中一個最古怪的食物，不過食完後絕對沒有後悔食。之後布魯克林就揚言下一次好想試下食「生雞」。其實布魯克林父親碧咸之前都有於社交網多次向fans推介「白子」。2018年，碧咸於新加坡幫襯最喜愛的日本料理，他自爆好鍾意食「白子」並叫了兩次來食。網民對布魯克林的另類口味表示不感興趣，並表示：「佢宣布將會食生雞，一於希望佢唔會感染『沙門氏菌』！」

除了食「白子」之外，布魯克林之後亦於社交網分享自己於加州比華利山一診所「拔罐」的照片，根據那間診所的網站好多紅星包括小天后Addison Rae、超模 Rosie Huntington-Whiteley、布魯克林妻子妮歌娜（Nicola）與他的前度嘉兒莫蕊茲（Chloe Grace Moretz）都有幫襯他們「拔罐」。