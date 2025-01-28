大澳文物酒店開放日2025　體驗文化與創新

【特約報道】大澳文物酒店年度開放日將於2025年2月8日及9日舉行，讓公眾親身參觀和探索百年歷史建築。今年，酒店除了有各式新春喜慶裝飾、大澳特色美食及免費導賞團外，更首次融合AR擴增實境科技，讓大家以別開生面的方式了解酒店前身作為舊大澳警署的歷史故事和原貌，欣賞這座百年建築。此外，酒店亦聯同大澳文化協會，呈獻「搖櫓舢舨水鄉遊」及「傳統漁網編織工作坊」，讓市民和旅客能更深入地體驗香港獨有的漁村生活。

焦點活動：

• AR擴增實境導賞體驗

• 免費酒店導賞團#

• 搖櫓舢舨水鄉遊#

• 傳統漁網編織工作坊#

• 大澳特色美食及套餐

• 各式新春喜慶裝飾及由大澳中學學生帶領的傳統舞獅表演

開放日住宿優惠：

優惠期為2025年2月7日至9日，每晚由港幣$1,500*起。

禮遇包括：

• 一晚住宿

• 雙人早餐

• 雙人「開放日·大澳特色套餐」

• 於指定日子免費參加搖櫓舢舨水鄉遊#

開放日優惠：

• 透過網上登記，可於完成導賞團後獲贈Tai O Lookout招牌飲品－「紅樹林特飲」禮券乙張^。

• 活動期間惠顧Tai O Lookout將獲贈大澳文物酒店港幣$50餐飲禮券^，並可於下次惠顧時使用。

大澳文物酒店免費導賞團：

由活現香港（Walk in Hong Kong）培訓的青年大使將擔任導賞員，為大家講述前身為舊大澳警署的掌故，分享歷史建築保育。此外，今年更首次利用AR擴增實境科技呈現酒店原有作為舊大澳警署的面貌，為大家帶來生動的沉浸式參觀體驗。

導賞團時間表

2025年2月8日（星期六）：

下午12:30 – 下午1:30

下午2:00 –下午3:00

下午3:15 –下午4:15

下午4:30 –下午5:30

2025年2月9日（星期日）：

上午11:00 – 中午12:00

下午12:30 –下午1:30

下午2:00 –下午3:00

下午3:15 –下午4:15

下午4:30 –下午5:00

名額：每節120人，每節約20分鐘。（先到先得，額滿即止）

集合地點：大澳文物酒店正門旁涼亭

搖櫓舢舨水鄉遊：

舢舨是大澳漁村昔日主要的交通工具。大澳文物酒店與大澳文化協會合辦「搖櫓舢舨水鄉遊」，讓參加者乘坐傳統舢舨遊覽河涌，以獨特角度感受大澳豐富蘊藉，細味水鄉百年風華。

日期：2025年2月9日（星期日）

時間：中午12:00 –下午3:00；每20分鐘一節

名額：每節15人，每節約40分鐘。（先到先得，額滿即止）

集合地點：大澳漁家影像館門口（巴士站對出）

活動及報名詳情：請瀏覽大澳文化協會官方Facebook網頁

傳統漁網編織工作坊：

由大澳文化協會主辦，並由大澳漁民教授如何運用傳統工藝手法，編織現代化的漁網產品，讓參加者體驗地道的漁村文化，並在活動結束後將作品帶回家，締造美好難忘的回憶。

地點：大澳文物酒店

Tai O Lookout：

Tai O Lookout推出「開放日·大澳特色套餐」，只需港幣$328* （兩位用），可享一系列以當地食材入饌的特色美食，精選包括「脆香大澳蝦醬雞翼」、「迷你吉列魚塊漢堡包伴大澳蝦醬他他醬」及「紫貝天葵熱香餅」等。

由上午11時半至下午5時供應。

立即預約：+852 2985 8383

*活動由條款及細則約束。

#名額有限，先到先得，額滿即止。

^禮品及禮券數量有限，送完即止。

大澳文物酒店

香港大嶼山大澳石仔埗街

+852 2985 8383

香港特別行政區政府發展局活化歷史建築夥伴計劃之一

Facebook / IG: taioheritagehotel