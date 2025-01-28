沈震軒陳欣妍唔派雙封利是　周家怡被狗咬標血

藝人陳欣妍（Shirley）與男友沈震軒今日（28日）以嘉賓身份出席賀歲片《臨時決鬥》謝票場，支持該片眾演員，兩人笑言新年一定要看賀歲片，又指今年難得雙方父母均不在香港，兩人會留港度歲：「今年多咗個新成員，就係我哋隻狗狗，尋日帶咗佢一齊去維園行花市，好開心。」提到每逢新年定必被長輩催婚，沈震軒坦言：「我哋今年唔使去拜年，所以唔會畀佢哋催婚，我見網上有好多片教人點樣應對長輩催婚嘅問題，其實好多香港人都有呢個煩惱，真係好煩，就算結咗婚又會衍生其他問題，沒完沒了。」至於會否於蛇拉埋天窗？Shirley表示：「我哋唔需要咁高調，心中已有答案。（問咁係咪要派雙封利是？）作為家中嘅財政部，我係唔建議派雙封，經濟唔好，要慳啲。」不過，他們慶幸兩人投資的健身中心生意還算可以。

另外，周家怡亦有捧場，但見她右手包紮了紗布，她解：「我湊朋友隻狗，諗住帶佢做運動，點知我一起步就唔小心跌親，我好似隻青蛙咁趴咗喺度，都傷得幾嚴重，本來毛諗住懶唔去醫院，但不停滲血，所以都係去咗醫院洗傷口同打破傷風針。」她透露現時傷口仍有點痛，但她二月初要跑半馬，現在不敢練跑，只能做些簡單的肌肉訓練，她希望傷口早日痊愈。家怡透露現在已收爐，新年會留港好好陪伴家人。講到她有份演出的電影《破·地獄》仍然上映中，她希望長播長有，至於該片加長版，家怡坦言未知內容：「我只係知道我保得住個BB，唔會播小產個版本。」