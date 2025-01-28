CHUBBY HEARTS HONG KONG榮獲中國公關賽金獎

【特約報道】「Chubby Hearts Hong Kong」在第20屆中國公共關係行業最佳案例大賽【文化、娛樂與體育傳播類別】中榮獲金獎，這一盛事自去年情人節（2月14日）至元宵節（2月24日）共11天舉行。該活動由著名設計師 Anya Hindmarch 構思並由香港設計中心策展，是2024年首項文化藝術盛事，並獲得香港特別行政區政府文化體育及旅遊局的「文化藝術盛事基金」資助。

此次項目在香港、中國內地及海外（包括日本、韓國、印尼、法國、德國、西班牙等）透過印刷、網絡、廣播和社交媒體渠道，獲得超過1,000個媒體報道，創造超過6,100萬港元的媒體價值。各大社交媒體平台接觸超過6,000萬人次，共達成超過9,000萬的觀眾觸達，並在香港及國際社交媒體上收穫458,000多次關注。此外，活動在所有社交和傳統渠道上生成超過4,918個宣傳故事，小紅書的觸及人次更超過354,000。四項關鍵績效指標（KPIs）均超標，公關及媒體曝光量更超出原定目標7倍。

負責策劃這次創意推廣活動的 IPS 傳藝公關廣告公司董事總經理 Peter 表示，面對眾多強勁的競爭對手能夠脫穎而出獲得獎項，感到非常高興。他指出，「Chubby Hearts Hong Kong」作為香港政府支持的盛事之一，得到了社會各界的鼎力支持，逾50位影星無償參與，因為大家都認為這是一件能為社會帶來快樂的有意義的活動。

活動期間，紅心在各區快閃出現，吸引了無數追心人，甚至許多銀髮族也紛紛前來打卡，臉上洋溢著笑容，展現了快樂的簡單與美好。此次活動恰逢西方情人節和中國情人節之間，充分利用了天時地利人和的優勢，為活動的成功添磚加瓦。

中國公共關係行業最佳案例大賽自1993年創辦以來，受到了眾多全球500強企業、中國政府部門及公共關係專業機構的積極響應。大賽旨在搭建交流學習的平台，匯集業內同仁的智慧，推動優秀公關公司做大、做強、做精，並鼓勵其承擔更多的行業責任與社會責任。

（圖片及影片由客戶提供）