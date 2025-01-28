黃庭鋒姚宏遠踩落銅鑼灣派揮春　升呢「師奶殺手」

無綫劇《富貴千團》男主角黃庭鋒和姚宏遠，今日（28日）踩落銅鑼灣大派揮春及朱古力為劇集宣傳，沿途大受媽咪級的觀眾歡迎，隨時升呢為「師奶殺手」。兩位型男表示首次落區派揮春及朱古力，心情相當緊張，因為沒想過街上多路人，黃庭鋒說：「好少行銅鑼灣，平時揸車都係點對點。」又謂會派幾百張揮春，姚宏遠則說也攞了幾張揮春回家自用。

談及兩人在劇中騷肌，黃庭鋒表示自己只是半裸，不及飾演健身教練的姚宏遠要接近要全裸演出：「其實佢只係着咗條肉色底褲，鏡頭就拍佢背面，不過我就好近咁睇晒佢前面，覺得好立體囉。」而姚宏遠就笑得尷尬說：「尺度好大，去到盡，觀眾嘅角度我係全裸，但唔要睇到嘅係睇唔到，不過拍嗰時就唔覺得尷尬，因為我好認真咁諗住啲對白，事後諗番都好尷尬嘅。」

問到新劇在年廿八首播，可擔心觀眾在新年期間外遊而影響收視，黃庭鋒謂曾思考過收視問題，但不少朋友跟他說反而有利無弊：「因為啲人去拜年時，喺屋企有咩做，梗係開住電視食住嘢先啦，聽到啲觀眾話睇咗第一頁都覺得幾搞笑，題材又新鮮啦，拍法又幾新穎，會繼續追看。」