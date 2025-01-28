東冲有料到：曼谷最新市面情況

受KK園事件影響，不少國內同胞及港人都聞泰色變，取消原本來泰的行程、不敢踏足半步。雖然香港的保安局曾指出KK園事件的受害者全是誤墜求職陷阱所致，沒有遊客在旅程途中被拐走，但不少謠言經一傳十、十傳百下，令大家非常擔心，不敢再踏足這個微笑之國。

農曆新年將至，雖然現時不少媒體聲稱少了中港兩地遊客到訪，但其實每天在曼谷的遊客區總會聽到廣東話和國語，似乎仍有兩地遊客放膽到來。事實上這個佛教國家每年的過年氣氛相當濃厚，各大商場張燈結綵作布置，而唐人街更不用說，早前有中國官員與泰國旅遊局的高層在此進行了儀式及發表講話，希望能釋除大家遊泰的憂慮，但建立信心並非一朝一夕的事，相信要花一段時間觀望事態發展。

眼見現時唐人街的熱鬧程度，跟以往並沒有很大差別。當地的過年文化跟香港的略有不同，當地把除夕當成年初一般重視，但所有節慶活動於年初三告一段落，年初四便一切回復正常。

儘管眼前氣氛熾熱依然，但未來的發展還是充滿未知之數。期望事情盡快過去，騙徒集團盡快被攻破，被拐走的人士不論國籍也可平安回家，這正是我的新年願望。

胡慧冲