姚焯菲《聲生》演出片瘋傳　社交網粉絲激增

藝人姚焯菲（Chantel）於新西蘭完成中學課程後，返港即積極投入演藝事業。日前她初次亮相內地大型音樂節目《聲生不息．大灣區季》，與3位前輩容祖兒、薛凱琪及衛蘭合唱歌曲《女神》，表現令人眼前一亮，事後網民紛紛集氣，望她能夠「返場」，而Chantel的個人社交帳戶追蹤人數，更從節目播出前的5,000急增至超過32,000人﹗

Chantel等《女神》表演片段亦於網上瘋傳，兩日內已超過16萬點擊。她於網上留言﹕「當女生從來不容易，身邊經常會有許多聲音。這首歌是送給自己和每一位女生，一起為我們打氣。」受訪時又表示：「我覺得自信也包含了自愛。當你對自己有愛的時候，別人也會愛你。所以只要自己愛自己，人們就會欣賞你，然後喜歡你。」

節目組更拍攝了一段Chantel與衛蘭坐上保母車聚舊的片段。當初Chantel第一次在《聲夢傳奇》參演，便選唱了衛蘭的《在月台上等你》，當年Chantel僅得14歲，因緊張失準而跌入危險區，更忍不住淚曬錄影廠。事隔4年，Chantel被形容成熟了不少，今次重遇《聲夢》導師衛蘭，便特別安排二人在車上合唱《在》歌，勾起不少粉絲回憶，畫面溫馨。