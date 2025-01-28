《痞子》宣傳片曝光！JW化身木頭孖辮公仔　 陳瀅做白雪公主

由周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚（朱仔）及JW（王灝兒）主演的《痞子殿下》，播出時引起熱話兼收視不俗，而續集《痞子無間道》亦將於2月10日推出。無綫昨晚於黃金時段釋出該劇首支正式官方宣傳片，短短40秒已先後向影視作品《魷魚遊戲》、《進擊的巨人》及《神鵰俠侶》等致敬，隨即引起熱議。

官方宣傳片第一部曲中，JW化身《魷魚遊戲》的巨大化木頭孖辮公仔，並以極詭秘的聲音唱出：「痞子四人組，我哋返嚟喇！」第二部曲則見《進擊的巨人》朱仔來勢洶洶，令陳瀅、JW及嘉洛大為驚恐，但經過一輪擾攘後，原來他只是拿潤唇膏搽嘴及獻吻。去到第三部曲陳瀅化身白雪公主，曼妙歌聲引來的並非可愛小鳥，而是傳說中的「鵰兄」﹗第四部曲輪到嘉洛出場，自信滿滿表示：「宣傳《痞子無間道》 使乜搞咁多嘢呀？啲人都係睇我之嘛。」頭炮宣傳片可謂創意無限，令人期待。

《痞子無間道》早前還發布了首張官方宣傳海報，懷舊味濃，除以「痞子來，畫蛇添福；財神到，全年富足」向觀眾及網民拜早年外，還披露了8位主演名單，除4位主角外，車婉婉、曹永廉、麥美恩及黃子恆亦會「加入戰團」，組合新鮮十足。