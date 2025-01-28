LYKN來港想食蛋撻　Kep1er講廣東話同港迷拜年

韓國女團Kep1er與泰國男團LYKN將參加明晚（29日）舉行的香港賀歲盛事花車巡遊，兩隊組合今午（28日）現身尖沙咀文化中心進行綵排及接受傳媒訪問。

LYKN先用廣東話跟大家拜年：「新年快樂！」問到參演花車巡遊的感受，William對有幸來港參與盛事感到很緊張，知道今次能坐花車經過多個地區與粉絲見面，所以十分期待，Nut則指今次活動後會有自由時間，想到訪香港的咖啡店和去品嘗蛋撻。問到會否想與香港藝人合作？Tui指不論是演戲還是唱歌，亦很有興趣與香港藝人合作，問到亞洲巡演會否有香港站？Lego就表示只要是有粉絲的地方，他們都想去，希望今次活動會令他們在香港有更多人認識，讓他們今後有更多機會來港演出。而LYKN明晚會演出5分鐘，將演唱歌曲《SUGOI》。

Kep1er緊接現身綵排，問到參加花車巡遊的感受，崔有真對能在香港出席大型活動感到很興奮，休寧巴伊葉就表示很開心能與隊友在香港過新年，希望今次能有機會食蛋撻，江崎光與徐永恩就最想食蝦餃和點心，崔有真透露明日會外出觀光和拍攝，所以十分期待，而中國成員沈小婷表示在休息室已經吃了西多士、燒雞翼和奶茶，最後她用廣東話說：「新年快樂，恭喜發財！」徐永恩則用廣東話講：「花開富貴！」提早跟港迷拜年。