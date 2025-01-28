Phantom Dragon 最新Bespoke高級定制之作

勞斯萊斯(Rolls-Royce)最近發表一款以Phantom Extended為基礎、注入中國經典祥龍元素的最新Bespoke高級定制Phantom Dragon，同時為Phantom誕生百周年的一系列慶祝活動掀起序幕。

此最新孤品傑作是由廠方上海專屬定制中心傾力打造，靈感來自於一位眼光獨到的中國委托客戶，展現了對中國古代「雙龍戲珠」傳說的當代演繹。橫貫整個儀表板的Bespoke高級定制「藝境藏珍」Gallery，是一幅由297個獨立飾片及四種不同木材經精密鑲拼工藝製成。整幅作品描摹了兩條遊龍穿行於祥雲之間，守護著Bespoke高級定制時計所代表的明珠。底板採用Smoked Eucalyptus煙熏桉木，僅0.5毫米寬的輪廓由Sycamore西卡摩木飾片製成，並以精心甄選的Ash Burr白蠟木芒刺進行填充，通過其天然紋理描繪出流雲質感。Black Bolivar黑色玻利維亞木飾片營造出的「陰影」則為這件作品增添了更為深邃的效果，令祥龍似乎「懸浮」於表面之上。

另值得留意的還有以抽象的藝術手法演繹了紅色與白色的雙龍形象的Bespoke高級定制星光車頂。以768顆紅色和576顆白色光纖「星星」構成了這幅氣勢磅礴的星空圖案，每顆「星星」均由手工定位鑲嵌，並在周圍環繞著24顆「流星」。至於車身則採用了Iced Diamond Black黑色車漆，與內飾設計的色彩形成鮮明對比，並呈現出標誌性的閃爍緞面視覺效果。