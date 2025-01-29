【是日通勝】

農曆正月初一

乙巳年 丁丑月 戊戌日

吉時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、齋醮、納財

忌：嫁娶、開市、入宅

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。

金牛座：運氣佳，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

雙子座：易因耳仔軟而亂購物，逛商場要看緊荷包。

巨蟹座：說話得體易獲異性青睞，可打破感情悶局。

獅子座：你的包容令朋友甚感動，使人際關係上升。

處女座：塞翁失馬，焉知非福，面對得失勿太執着！

天秤座：精神奕奕，行動力強，面對新挑戰不會怯。

天蠍座：社交運上升，有機會跟久違的老朋友碰面。

人馬座：面對他人的無心之失，寬容以待會有好處。

山羊座：財運欠佳，更有可能出現因財失義的情況。

水瓶座：心情低落，做任何事也不順心，快休息吧！

雙魚座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 偏財旺

（跌）龍 桃花弱

鼠：擺脫爛桃花纏擾，有重獲自由的感覺。

牛：人緣運欠佳，提防小人，要保持低調。

虎：許下承諾必須兌現，以免激怒另一半。

兔：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

龍：是日沖煞，感情運稍遜，舊事勿重提。

蛇：健康運不錯，有足夠時間可好好休息。

馬：主動性不夠，感情關係有可能出問題。

羊：情緒不穩，一丁點小事足以令你崩潰。

猴：財運不太好，但切勿隨便跟別人借錢。

雞：趁新一年開始，是時候定下奮鬥目標。

狗：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

豬：多關懷身邊人，感情關係會更為牢固。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

行大運及開工吉日

不少人都喜愛於大年初一「行大運」，討個好意頭，只要大年初一配合當天吉時外出，出門後先向吉利方向走一圈，就可繼續按照原定的行程，不必全天也跟着該方向而行。

1月29日（農曆正月初一）

吉時：卯時（上午5時至7時）、巳時（上午9時至11時）、午時（上午11時至下午1時）

年初一行大運是迎接新一年開始，踏出家門後，應先向有利方向走一圈，對整年運勢有提升作用。蛇年年初一有利方向為東南方（喜神）及東北方（貴神），可迎喜添福。

‧開工吉日

傳統上，新春假期結束後，恢復辦公，如公司選擇的開工吉日剛好與自己生肖相沖，則可選擇一個和自己不相沖的吉日吉時，在家啟動電腦處理和工作相關的電郵文件，又或打電話給客戶或上司談談有關工作的事，也等同吉日開工，同樣有助催旺工作運。

首選：2月6日（農曆正月初九）／巳時（上午9時至11時）、午時（上午11時至下午1時）／此日沖鼠

次選：2月7日（農曆正月初十）／巳時（上午9時至11時）、午時（上午11時至下午1時）／此日沖牛

2月9日（農曆正月十二）／巳時（上午9時至11時）、午時（上午11時至下午1時）／此日沖兔