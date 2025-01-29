郭珮文親身攝太歲　佛系戀愛事業大過天

屬蛇的郭珮文今年犯太歲，自言十分迷信的她會親身去攝太歲求化解，但並不擔心犯太歲會出現情緒波動，笑言最緊要工作穩定。她獲師傅贈言適合遲婚，直言現時並不渴求姻緣到，期望蛇年工作多多。

無綫「大騎樓」郭珮文（Juliana）生肖屬蛇今年犯太歲，她自爆相當迷信，從生肖、星盤再到八字無一不信，過往犯太歲會由家人代勞攝太歲，但今年則會親力親為求化解。近期拍攝玄學節目的Juliana，獲師傅贈言今年運程有起落，但算不上壞事，已感安心，又表示對運程太清楚反而會綁手綁腳，她說：「聽講今年會比較波動，希望唔好嘅唔會發生，平平安安度過就得，情緒有起伏都唔介意，反而工作方面就唔好有太大起落，工作已經好難預測，希望今年有多啲嘢做。」

初登大銀幕被考起

談到農曆新年，Juliana透露除了大掃除之外，今年更買了一件有龍鳳刺綉的西裝褸賀年沖喜，並會與一大家族齊齊度歲，她說：「新年屋企會隆重少少，食團年飯、去樂園玩、行公園，幾十人一齊行動，會香港、深圳兩邊慶祝，喺內地仲會幾十人一齊成飯，屋企人煮嘢好叻，會整幾十個餸一齊食，過年就好熱鬧，餸菜都好豐盛。」

至於蛇年展望，單身的Juliana並不渴求拍拖，最希望工作有好發展，她謂：「拍拖就順其自然，唔想成日有盼望，期待佢出現，應該嚟就嚟。師傅都話自己識合遲婚，自己最想知道工作、事業係點，就算唔嚟，都要搵方法要佢嚟。」至於最近通過出演賀歲片《麻雀女王追男仔》初登大銀幕的Juliana自認表現欠佳，以為自己會很迷人，但出來的效果卻有點奇怪，她自言首次拍電影充滿新鮮感，大開眼界，她說：「大銀幕出現，對演技要求更高，自己更加要進步，有需要會去上堂學戲，平時都會同朋友透過『小劇場』去練習。」

場地：大都烤鴨