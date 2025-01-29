鍾嘉欣家有「寵妻狂」　樂做賢內助

鍾嘉欣找到幸福鑰匙，與脊醫老公婚後誕下3子女，五口之家幸福美滿，她自爆老公好寵妻，不用她煮飯做家務，只想她開心做自己喜歡的事，嘉欣表示被愛的女人自會願意付出。

鍾嘉欣現在加拿大定居，有工作才回港，去年聖誕完成工作後，又匆匆忙忙「回加」了，農曆新年與父母、老爺奶奶三代同堂食團年飯，視為頭等大事，嘉欣表示：「雖然我喺外國出世長大，但我好傳統好重視新年，都想小朋友有這種想法，小朋友都算聽教，係活躍啲，日日都會試探你底線，哈哈！」加拿大過年習俗跟香港差不多，團年飯會有魚、有盆菜、蘿蔔糕和年糕，嘉欣自認廚藝僅屬合格，「只係ＯＫ，唔係好好又唔太差，整蘿蔔糕都可以，不過多數媽咪及阿姑會整。（老公對你廚藝有冇評價？）對我任何嘢都無要求，佢係唔使我煮飯做家務，唔使我服侍，只想我開心。」

嘉欣被指找到一個寵妻老公，十分幸福，她笑言：「係咪應該呢？上天賜給男人本能就係愛妻，如果男人好愛一個女人，就會保護錫妻，女人感受到愛，就會願意付出，就會煮飯生B湊仔。」她覺得屋企裏面男人有男人角色，女人有女人角色，她只想做好女人在家的角色。

鍾嘉欣育有3小孩，願意生3個，是對婚姻一生一世的肯定。嘉欣大女和二仔相隔兩年，細女就相隔了4年，打破了兩年一個的計劃：「我係好想兩年生一個，不過生完兩個湊得好辛苦，到想生第3個時縮沙，等等吓就過咗4年先生，可能根本就係計劃，（計劃生第4胎？）唔會啦！若果我後生5年就會，陪伴仔女時間愈少，呢樣係最唔想見到。」嘉欣表示媽媽17歲便生了哥哥，自己31才做媽咪，今年已屆40，好想多陪伴子女，笑言最拿手湊BB，理想將來做婆婆幫忙湊孫。

嘉欣不時在社交平台分享生活照，網民都大讚子女倒模嘉欣優質遺傳，讚大女是小嘉欣，二仔顏值高似足韓國Oppa，嘉欣表示沒有留意網民評論，若子女想入行會十分支持。「呢行好好呀無問題，好睇本人，知道自己價值和底線，就算任何行業都會發光發亮。」她就覺得兩個女都適合入行，特別細女好多人愛錫，「細女好開心，成日笑口常開，好彩自然來就係佢。」指兒子不似藝人，不喜歡鏡頭，比較鍾意靜靜地做設計。

鳴謝：國際溫健安龍獅體育總會