娛圈單打︱新年升職又加薪　靚女主播最多Fun

今日係大年初一，恭祝各位讀者蛇年行大運，日日咁多Fun！嗱，對於芸芸打工仔嚟講，新一年有乜好得過升職兼加薪吖？好似TVB前新聞主播、被譽為「翻版劉佩玥」嘅靚女關可為，半年幾前辭咗主播份工，近日就被發現悄悄加入政府成為合約公務員，薪酬仲被指為幾級跳添！

睇過睇過，哦，原來呢位靚女任職路政署宣傳主任，雖然係一年合約制，但月薪有成六皮幾嘢，非常和味，真係可以過肥年咯！該職位要求應徵者需持有大學學位及兩年媒體相關經驗，特別指明要「具備使用數碼單鏡反光相機的知識與經驗」，對關小姐嚟講只係Easy Job啫。

之不過，口痕友就好唔抵得，認為現時庫房空虛，財赤高企，政府唔應該開呢啲高薪廢Po喎。好似使用單反相機吖，咁都成為入職條件，真係令人不解，仲話撳吓快門之嘛，腦殘都識做啦。

喂，咁講就唔啱啦，識撳掣同影得好係兩回事，可能關小姐唔止被人影得靚，影人一樣咁靚呢？再講吖，大台好多新聞主播，都係藉着知名度轉職搵真銀，好似「最美女主播」周嘉儀轉戰金融界即聲價百倍，家陣住半山大屋兼做埋馬主，厲害啩？仲有方健儀，一直予人大方專業之感，唔做主播密密出騷接廣告，簡直豬籠入水。

所以啫，公務員人工六皮幾嘢，在一般打工仔眼中係天價筍工，其實貧窮限制想像，比起周、方兩位前主播，小巫見大巫咋。TVB份糧雖然唔多，但勝在能夠在短時間內賺取曝光率及知名度，年年都有咁多小花爭相加入就係咁解，口痕友唔恨得咁多！