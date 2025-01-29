東方日報C1：張振朗隨時閃婚　龔嘉欣催旺桃花趕嫁

無綫出爐視帝張振朗與視后龔嘉欣趁今日大年初一，齊齊向《東方日報》讀者拜年，祝大家萬事如意，龍精虎猛！兩人過去一年齊齊大豐收，事業登頂，踏入蛇年，兩人有望喜上加喜，振朗與女友楊偲泳拍拖5年，愛得甜蜜，不排除隨時閃婚；35歲的嘉欣覺得是時間加把勁結識終身伴侶，望蛇年情花開！

談到農曆新年，張振朗表示自小已跟隨習俗，例如年廿八洗邋遢、大年初一不可掃地、過了大年初三才可以洗頭等，不過笑說：「做呢行個頭噴晒噴髮膠，唔洗頭會甩頭髮，我寧願洗乾淨啲，喺呢行可以長存啲，哈哈！」肖兔的他蛇年會有「小驛馬星動」，會更頻繁地到處走動，他笑言已開始感受到：「臨攞獎前已經開始，去咗內地、新加坡頒獎禮，又去馬來西亞見粉絲，同埋台灣拍綜藝節目。」他自言向來抱「既來之則安之」的心態，不過也會在家擺設風水物品催谷運氣。

談到早前夢想成真成為視帝，他坦言超級驚喜及開心：「入咗行一段時間，遇過好多唔同事情，畀人話似好多唔同嘅人、地獄黑仔王，拍咗好多唔同劇集，呢個獎一啲都唔容易。」他坦言獲獎絕非單靠一人之力，感激整個劇組成就了他，形容獲獎只是人生其中一個章節：「老實講真係可以開心好幾日，之後其實都係一樣咁開工、做人。」入行接近14年，他覺得獎項來得不早也不遲：「有幾多人喺自己行頭可以做超過10年？好榮幸我可以搵到樣嘢做咗13年，做到呢行好開心，唔會比較邊個攞獎快定慢。」

做足準備攻影壇

事業暢旺，張振朗的感情亦相當美滿，自2019年與女友楊偲泳「蜜」遊日本後戀情曝光，雙方感情有增無減，他贏得無綫視帝當晚，女友更在社交平台表示要「加餸」作獎勵，隔空放閃！兩人如此恩愛，問到下一步是否計劃結婚生子，組織家庭？振朗坦言很喜歡小朋友，雖然談婚論嫁似乎言之尚早，但以兩人性格而言，有機會玩閃婚：「大家事業衝刺緊，暫時唔諗住，不過我同女友唔鍾意講定一樣嘢，可能突然之間出現個念頭就會做。（會閃婚？）我覺得我哋似係呢種人。」

問到現時最想做甚麼？他笑言最想放長假，跟家人去個家族旅行：「呢樣係第一大事，我同屋企人5年冇一齊去旅行。」談到未來發展，客串過電影的他希望可以再挑戰拍戲：「絕對相信係另一個世界，張繼聰成日同我分享拍戲嘅嘢，我聽到好開心。」他指演員很被動，未必想就能做到，但會做好準備靜待時機：「近排如果唔使返工會7點起身送姪仔返學，之後做Gym，返屋企就睇戲做吓功課，睇到有幫助嘅就會寫低，想預備好自己先，機會一嚟就可以捉住。」他笑言近年演太多沉重角色，現時最想演喜劇放鬆一下。

入行16年的龔嘉欣在無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》憑劇集《企業強人》奪得「最佳女主角」獎項，事業有成的「女強人」在感情路上卻仍需努力。雖然曾與日籍甜品師傳緋聞，但她強調自己單身，蛇年會加把勁結識愛錫她的伴侶：「可能我早入行，大家睇住我長大，當我好似係女咁，戥我心急。我都真係好想搵到人錫，但係需要時間了解，目標當然係組織家庭、結婚，畀大家講吓講吓，我都覺得真係要加把勁。」

愛花的嘉欣新年在家中添置桃花，「順便」增強姻緣運，她說：「細個屋企有擺桃花，覺得粉紅色好靚，可以順便求埋姻緣都好嘅，始終到呢個年紀。以往會將工作放喺第一位，每日都有做唔完嘅工作、瞓得好少，將自己塞滿，今年會放鬆番少少，時間分配得好啲。」肖蛇的她雖然犯太歲，但自言佛系，不打算攝太歲化解，亦不擔心運程起伏帶動情緒波動：「我係好容易開心嘅人，開心、唔開心都好容易唔記得，試過做身體檢查24小時監察心跳，醫生話好少見人心跳一路咁平穩，話我心如止水，我係㗎，真係長期放空狀態，唔係諗好多嘢嘅人。」

努力表現贏認同

對於擊敗勁敵楊茜堯登上視后寶座，卻惹來爭議聲音，高EQ的嘉欣未有為此不快，明白每個人都有各自的支持者，認為賽果不可能讓每個人都滿意及認同。嘉欣19歲就加入無綫，由劇集《盛裝舞步愛作戰》到近年的《幕後玩家》、《殺手》、《香港愛情故事》至得獎的《企業強人》，入行16年來觀眾一直見證她成長，因此她認為得獎是累積得來的成果。提到在頒獎台自爆高層曾勵珍曾親自下廚鼓勵她，嘉欣表示：「其實唔係淨係煮畀我食嘅，係煮畀大家食，因為我冇屋企人喺身邊，唔止珍姐，好多前輩好似馬海倫、龔慈恩過節會煮嘢畀我食，當我係女咁。」她指得獎後仍未有時間和曾勵珍傾偈，唯一能做的是用表現證明實力，不要讓給她機會的人失望。

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