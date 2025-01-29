新年開運妝容　打造零粉感底妝

農曆新年就到，走親訪友，四處拜年可謂是重要環節，每個人都希望在親友面前展現最好的狀態。擁有自然無暇、清透服帖的底妝能讓面部肌膚通透飽滿，而過於厚重的底妝反而會遮蓋皮膚原有的光澤，甚至顯得疲憊。以下就由妝前護膚、產品選擇到上妝技巧幫助大家打造「零粉感」底妝，讓新的一年每一天都光彩照人。

1.日常保養

如果每次上完底妝都更顯粗糙，特別是眉心、鼻頭、鼻翼和下巴，粉底好像浮在表皮，不夠服帖，很有可能是因為角質堆積引起。在日常保養中可作角質管理，每兩周一次去角質，能有效去除老廢角質，令肌膚更光滑，上妝時就更服帖。

2.妝前護膚

要想底妝自然服帖，妝前護膚極為重要。皮膚水分充足、狀態穩定，才能讓底妝更貼合皮膚，避免起皮、卡粉等問題。建議先用溫和潔面產品清潔，去除多餘油脂和老廢角質，讓皮膚表面更加光滑。接着使用保濕噴霧、爽膚水或補水棉片為肌膚進行深層補水，並在平時容易卡粉、斑駁的部位多加按壓。最後用質地輕薄、不油膩的保濕乳液或面霜，幫助鎖住肌膚水分，切記不能太過油潤。

3.校正膚色

在正式上粉底液之前，可以先進行膚色校正，這樣能有效減少後續粉底的用量，從源頭減少「假面感」。如果膚色蠟黃，可以薄塗一層紫色隔離或遮瑕液；臉部發紅則可以塗上綠色隔離或遮瑕液，利用色彩對沖的原理矯正膚色。

4.輕薄水潤

零粉感底妝的核心是粉底的輕薄度和服帖感，因此選擇適合的底妝產品尤為重要。避免使用厚重的粉霜或全遮瑕型粉底液，推薦選用水潤型、輕薄的粉底液或氣墊，能打造較自然的妝感。以粉底掃或粉底鏟沾取粉底，並平鋪於臉上，再用美妝蛋拍打均勻。這一步只需均勻臉部膚色即可，然後再用遮瑕膏小量多次地修飾黑眼圈、痘印、法令紋。

5.定妝

使用保濕型定妝噴霧輕噴全臉，不僅能讓底妝更加自然，還能避免粉質感過重，增加皮膚的水潤光澤。再用透明蜜粉，用化妝掃沾取小量輕掃在T區、鼻翼等容易出油的部位，避免全臉厚塗。然後在額頭、鼻梁、顴骨和下巴輕掃小量提亮產品，塑造立體感，讓妝容看起來更加生動。