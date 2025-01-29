蕭正楠揭黃翠如最新孕況　BB頭大醫生建議剖腹生產

藝人蕭正楠、馬國明、陳曉華及馮盈盈等昨農曆年廿九晚（28日）現身廟街，參與節目《喜迎金蛇慶豐年》演出，與全港市民倒數迎蛇年。準爸爸蕭正楠獲一眾有份演出的小朋友邀合照，拍照時他笑到「見牙唔見眼」，一副慈父相。談到蛇年新年願望，他笑說：「之前話想『出』入平安，咁佢（BB）出嚟平安之餘，緊係想佢快高長大啦。（幾時可以公布性別？）我哋都喺度諗緊，或者搞個儀式話俾大家知，不過翠如屋企人去咗旅行，所以要等等。」

身為「愛妻號」的他笑言太太有「禁門令」：「佢叫我今晚做完好嘢快啲返屋企，佢話佢會睇住部電視㗎，哈哈！我初二要去中山做嘢，都諗住即日來回，因為要睇住佢。去中山好開心㗎，相信到時會有好多人畀利是我，耕耘咗咁耐終於有收穫啦。」

談到翠如的情況，阿蕭笑說：「佢都幾食得，但擔心增磅，我同佢解釋要開始養胎，增磅都好正常。佢今日突然想食腸粉，我咪出去買囉，點知年廿九好多地方都閂咗門，佢扁晒咀傳好多emoji畀我。」他指已答應太太，生產後帶對方去旅行食番夠本。至於照顧BB，他指已聘用陪月，夫婦倆亦會趁機取經：「遲啲都會自己湊，我都已經上咗堂，學點樣幫BB換片及沖涼。（依家諗住開刀定順產？）要睇定啲，醫生話BB個頭比較大，如果係開刀可能會安全啲。」

而馬國明昨晚因要參加節目直播，與太太湯洛雯家人食團年飯食到一半，便要匆匆離場。談到湯洛雯主演劇集《富貴千團》前晚首播，馬國明即幫手賣廣告：「我覺得幾好睇喎，之前睇女性復仇劇等等，感覺好沉重，呢度比較輕鬆，好啱新年睇。（你有冇好似劇情咁，投資畀人呃過？）又冇喎，不過我收過類似嘅短訊，好醒咁完全冇理過！」

提到湯洛雯劇中自己與黃子恆有激情戲，相信老公「唔會睇」，馬國明打趣：「係唔會刻意去睇啫。（係咪唔畀老婆拍咀戲？）唔會喎，都係睇劇本，如果兩公婆嘅話錫吓咀仔都好平常，電視尺度大得去邊吖！（老婆話近期冇人搵佢拍劇。）可能啲監製覺得未必有適合佢嘅角色啩，有工作佢無任歡迎，好似喺網上佢都代言咗啲廣告，大家唔好以為佢真係退咗休。」至於蛇年願望是否想生B，他直指不心急，一切順其自然。

至於陳曉華（Hera）與馮盈盈齊齊受訪。Hera緋聞男友朱敏瀚早前到年宵市場買了一棵大桃花，記者取笑她是否有收到桃花？Hera即答：「呢啲緊係自己買啦，我都買咗棵小桃花。（想行桃花運？）我好需要人緣，因為今年有好多劇出。（去朱仔屋企行啦。）我自己嘅桃花緊要啲。（佢個棵夠大嘛。）我喺商場見到嗰啲仲大，仲勁啲。」對於蛇年展望，Hera透露正跟老師學習唱歌，希望殺出多條血路作新發展。而馮盈盈則表示希望蛇年多作新嘗試，且透露正籌劃教育生意，有詳情後再對外公布。問到是否都想行桃花運，她指自己屬狗，據玄學師李丞責指今年桃花運不錯，令她開心不已。