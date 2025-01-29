麥玲玲師傅話你知　蛇年生肖運程　蛇、馬、羊

踏入2025年立春之日，便是乙巳蛇年之伊始。今年雖有水木相生之象，但立春八字未見財星透出，加上「巳年」的特性及流年二黑病星飛臨中宮，整體上不算有所進步，反而憂患處處，香港人必須居安思危，自求多福，方為上策。由《東方日報》製作的《蛇年運程2025》特別請來著名玄學家麥玲玲師傅，分析今年的社會大勢及12生肖運程，為大家指點迷津，助你蛇年事事順利！

【蛇】踏入乙巳年，肖蛇者犯本命年太歲，若有人生大事沖喜，可望將負面力量減到最低，否則運勢難免經歷較大起伏。吉星方面，獲「歲駕」加持，代表事業發展不錯，工作表現會獲得同事及上司認同，又有半吉星「天解」，代表做事過程會出現一些困難，要有心理準備，但最終可迎刃而解。凶星方面，有「太歲」及「劍鋒」飛臨，代表容易受金屬所傷或有開刀破相之嫌，「浮沉」則代表水險，要避免進行高危戶外活動，以免樂極生悲。其實犯太歲就像受到別人攻擊，原地不動容易受傷，建議多往外走動，並貼身佩戴雞形及牛形的生肖飾物，以「合而忘沖」提升運勢。總言之，凡事謹慎保守，可望平安度過。

【馬】既無沖合，又有一組力量充足的吉星拱照，運勢理應節節上升，無論事業、感情及正財均有明顯進步，但傳統上又有「蛇纏馬腳」之說，意指肖馬者於蛇年有機會遇上阻礙，加上之後的馬年屬本命年，運勢有機會逆轉，故需要居安思危，於第三、四季開始部署，為迎接來年的各項挑戰作好準備。吉星方面，「太陽」代表男性貴人，從商者若經營以男性顧客為主的生意，可望得到客人支持，打工一族若上司或老闆是男性，同樣得益。另有代表文思敏捷的「文昌」、寓意天馬行空的「天空」入主，若工作涉及創意，可望靈感不絕，創下佳績。凶星方面，「晦氣」代表人際關係存在輕微暗湧，待人處事必須保持低調。

【羊】既無沖合，又有一組力量充足的吉星拱照，運勢理應節節上升，無論事業、感情及正財均有明顯進步，但傳統上又有「蛇纏馬腳」之說，意指肖馬者於蛇年有機會遇上阻礙，加上之後的馬年屬本命年，運勢有機會逆轉，故需要居安思危，於第三、四季開始部署，為迎接來年的各項挑戰作好準備。吉星方面，「太陽」代表男性貴人，從商者若經營以男性顧客為主的生意，可望得到客人支持，打工一族若上司或老闆是男性，同樣得益。另有代表文思敏捷的「文昌」、寓意天馬行空的「天空」入主，若工作涉及創意，可望靈感不絕，創下佳績。凶星方面，「晦氣」代表人際關係存在輕微暗湧，待人處事必須保持低調。