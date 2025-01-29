廖子妤新春放閃　讚男友盧鎮業善良

來自馬來西亞的藝人廖子妤日前於「家鄉」接受新春節目《花樣二三事》訪問，與節目主持人赖宇涵暢談電影拍攝的心路歷程，還公開大讚男友盧鎮業善良，形容對方是「最佳朋友」，放閃無限﹗

據悉，廖子妤來港發展12年，今次竟是她首次現身馬國的訪談節目，她感性表示﹕「可能沒有說過的東西都說出來了，讓觀眾更加認識我，很開心有這樣的的契機。」她坦言出道初期籍籍無名連番受挫，到為了追夢而選擇全裸演出﹕「怕什麼就會來什麼，這是老天給我的考驗，我蠻保守的，結果首次到香港拍戲，就要挑戰這些鏡頭。」她坦言猶豫了很久才勇敢踏出一步，幸而得到家人支持，直至2013年演由《末日派对》獲提名《第33屆香港電影金像奬》「最佳新演員」。

3年前她憑參演《梅艷芳》擲下「最佳女配角」：「第一個想法就是想在馬來西亞可以看到這部電影，我媽媽也可以看到我的演出。」電影上映後，負責演梅愛芳的她與對方兒子聯繫上，獲讚「演得很像記憶中的媽媽」，令她相當感動﹕「第一次覺得意義很大，找到了我的使命。」

另外，談到男友盧鎮業，廖子妤不禁謂：「他是個很善良和很有耐心的人，现在我給自己的功课，就是跟人要有連接，學習溝通與交心。接下來我希望可以休息一、兩個月，好讓身心有喘息空間，之前身體狀況很差，整月都在家與醫院之間往返，能夠休息的話我想調理身體，及做些自己想要做的事情，例如學大提琴。」