【簡潔生活學】塔香蛋卷喜迎春

2025年01月29日 12:00
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    今天是蛇年大年初一，先恭祝各位讀者新年進步、萬事如意、龍馬精神。傳統習俗，年初一都會食齋，因為春節喜慶都不宜殺生，而現實生活上也因為年三十的團年飯，餸菜也特別豐盛，所以這天改吃得清淡好讓腸胃可以休息下。
    所以今天我推介一款生酮素食料理：「台式塔香蛋卷」，有營養之餘，紅紅綠綠的賣相，增添多一份節日氣息，蛋卷的形狀更代表「包羅萬有」，寓意豐衣足食，有興趣的朋友，不妨自己試吓整。
    【台式塔香蛋卷】
    材料：
    雞蛋 2隻
    椰菜 1碗（約1/4個切絲）
    芽菜 1碗
    九層塔 適量
    紅蘿蔔 適量（切絲）
    花生 適量
    香葱 適量
    芫荽 適量
    調味料：
    生酮糖 少許
    鹽 少許
    麻油 少許
    蛋皮蛋漿：
    蛋白 1隻約30至35克
    油 20克
    室溫水 120克
    鹽 少許
    洋車前子粉 7克
    做法：
    1. 熱鑊落油，放椰菜絲加少許鹽炒至軟身，如果太乾可以加少少水。
    2. 放芽菜同炒備用。
    3. 先用1隻雞蛋加少許鹽和生酮糖調味，拂勻，加少許麻油可增加香味。
    4. 熱鑊落多少少油，落蛋漿半煎炸至脹起，切絲備用。
    5. 細火熱鑊，將蛋皮蛋漿塗上，重複塗兩至三層。
    6. 用鑊鏟起蛋皮，反轉煎另一面即成。
    7. 用兩塊蛋皮鋪平，放椰菜絲、芽菜、九層塔、紅蘿蔔絲、蛋絲、原粒花生、花生碎，加少許生酮糖，芫荽或香葱。
    8. 將蛋皮和食材捲起成蛋卷，中間切開即成。
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    作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊
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