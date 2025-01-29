【簡潔生活學】塔香蛋卷喜迎春

今天是蛇年大年初一，先恭祝各位讀者新年進步、萬事如意、龍馬精神。傳統習俗，年初一都會食齋，因為春節喜慶都不宜殺生，而現實生活上也因為年三十的團年飯，餸菜也特別豐盛，所以這天改吃得清淡好讓腸胃可以休息下。

所以今天我推介一款生酮素食料理：「台式塔香蛋卷」，有營養之餘，紅紅綠綠的賣相，增添多一份節日氣息，蛋卷的形狀更代表「包羅萬有」，寓意豐衣足食，有興趣的朋友，不妨自己試吓整。

【台式塔香蛋卷】

材料：

雞蛋 2隻

椰菜 1碗（約1/4個切絲）

芽菜 1碗

九層塔 適量

紅蘿蔔 適量（切絲）

花生 適量

香葱 適量

芫荽 適量

調味料：

生酮糖 少許

鹽 少許

麻油 少許

蛋皮蛋漿：

蛋白 1隻約30至35克

油 20克

室溫水 120克

鹽 少許

洋車前子粉 7克

做法：

1. 熱鑊落油，放椰菜絲加少許鹽炒至軟身，如果太乾可以加少少水。

2. 放芽菜同炒備用。

3. 先用1隻雞蛋加少許鹽和生酮糖調味，拂勻，加少許麻油可增加香味。

4. 熱鑊落多少少油，落蛋漿半煎炸至脹起，切絲備用。

5. 細火熱鑊，將蛋皮蛋漿塗上，重複塗兩至三層。

6. 用鑊鏟起蛋皮，反轉煎另一面即成。

7. 用兩塊蛋皮鋪平，放椰菜絲、芽菜、九層塔、紅蘿蔔絲、蛋絲、原粒花生、花生碎，加少許生酮糖，芫荽或香葱。

8. 將蛋皮和食材捲起成蛋卷，中間切開即成。

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