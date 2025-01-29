鹹香甜美小零食 聯誼必備

和家人朋友閒聊，只要有一壼茶、一些小食茶點，已可以傾足大半日，近日除有限定的烘焙茶點，還有甜美糖果和適合配茶配酒的鹹味零食，無論大人或小朋友，邊食邊傾都咁開心。

大「桔」大利

每逢過年，總有各式各樣的生肖宜忌和注意事項，美國精品糖果品牌推出2025年農曆新年糖果系列，大吉大利糖果禮盒選用真正果汁製作，有柚子焦糖朱古力、大桔造型柑橘味軟果和桔祥如意酸沙軟糖。新年8盒裝糖果禮盒以中國古代圓窗作靈感，內有蓮花造型荔枝味軟糖、幸運金菠蘿軟糖、椰子抡肥開心果朱古力、桔祥意酸沙軟糖和桃花暢旺蜜桃軟糖等。至於十二生消糖果禮盒，內有12生肖口味手工糖果，盒子中央有蛇轉乾坤生肖輪盤，好食好玩。

Q彈潤喉

過年食得多，講野又多，容易喉嚨唔舒服。馬來西亞糖果品牌，近日引入全新系列軟糖，口味包括蜂蜜檸檬、莓果櫻花和薄荷味，質感Q彈，入口清涼，又有潤喉件用，講到口乾，食番一粒，即時紓緩。糖果以喜馬拉雅山雪怪擔任吉祥物，造型趣怪，很得小朋友歡心。

重拾童趣

父母做小朋友時候，也很喜歡各式各樣的漫畫人物。老字號烘焙品牌因應56周年，和已有60年歷史的經典漫畫人物合作推出富情懷的特點美食。以卡通人物作包裝的烘焙美點多樣化，時堂雜錦曲奇禮盒有鹹魚瑤柱、蝦米辣椒油和香葱煙肉味，奇趣果仁禮盒有原味和琥珀核桃，再加瑤柱鮑魚汁腰果，蝴蝶酥系列則有海鹽焦糖、原味和榴槤3款口味，每款禮盒各有不同的圖案，相信長輩見到，必定會心微笑。

台灣直送

台灣美食選擇多多，零食也多樣化。台灣法式曲奇品牌新出不同禮盒，拉芙香榭禮盒以歡慶作主題，以煙花、花卉和城市地標等設計，內有香草莓果薄餅、士多啤梨、鹹蛋黃和阿薩姆茶等10款口味。因應品牌30周年推出的綺麗珍珠禮盒以水彩手繪風格設計，明亮浪漫，有各款曲奇、小蛋糕和杧果酥等。再加上品牌推出的各式年糕和新年禮盒，看得眼花撩亂。即日至2月28日於尖且限定店選購指定產品，會有不同的折扣或禮遇。

鹹香「芝」味

同樣來自台灣小店的出品，原味千尋乳酪絲從意大利南部傳統乳酪作靈感，打造成無添加的黃金芝士絲，除原味外，還有鮮採粟米湯、清境蜂蜜和普羅旺絲羅勒口味。品牌因應新年推出金銀寶財富滾滾禮盒和蛇年賀禮雙喜臨門禮袋，可自選喜愛口味。用來作零食，配意粉或沙律都無問題。