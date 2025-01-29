台灣幫賀歲︱周杰倫昆凌放閃　林志玲單拖騷長腿

今日（29日）大年初一，一眾台灣藝人紛紛在社交網晒相賀歲，其中模範夫妻周杰倫及昆凌當然把握機會放閃，兩人紅噹噹情侶裝上陣，周杰倫更詩興大發，題詩：「周遊四海昆仲添，杰氣凌雲迎新年，倫理馨香慶團圓，賀歲春暖福滿延」。另一夫妻檔楊丞琳及李榮浩平日較為低調，趁新年都罕有同框，齊齊煮湯圓包餃子團年，至於台灣女星陳嘉樺（Ella）則晒出一家三口全家福，非常溫馨。而淡出娛圈的愷樂（蝴蝶）亦難得更新社交網，罕有晒出與兒子合照，祝大家健康平安。

另外，台灣第一名模林志玲就未有晒出家庭照，反而大晒一系列性感獨裝，見她以閃亮晚裝裙上陣，開高衩騷出招牌長腿，用辣照同大家「開年」。其實她是亮相北京電視台春晚錄製節目，與姚晨合唱《跟著感覺走》一曲，亦是她相隔6年再次開金口獻唱。談到近況，她透露3歲兒子已上幼稚園，故有更多時間投放在工作上：「兒子要上幼稚園了，所以生活上也慢慢找回一點自己的時間和步調。工作上有收到一些很好的提案，也許幕前或幕後，希望持續讓自己可以有著認真努力的光芒。希望更從容享受生活，有好的飲食和運動的習慣」。