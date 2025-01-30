【是日通勝】

農曆正月初二

乙巳年 丁丑月 己亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、會友、入學

忌：除服、嫁娶、出行

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

金牛座：帶眼識人！勿輕易相信陌生人的花言巧語。

雙子座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

巨蟹座：健康運稍遜，久坐無益，趁今天做點運動。

獅子座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

處女座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

天秤座：一子錯，滿盤皆落索，謀事必須步步為營。

天蠍座：愛情運急跌，處理男女關係切忌拖泥帶水。

人馬座：改善財政不能單靠節流，開源方面要努力。

山羊座：財運上升，有閒錢宜多做好事，利人利己。

水瓶座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

雙魚座：得到好友的正面建議，令事業更上一層樓。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 財運好

（跌）雞 人緣差

鼠：健康是財富，宜趁假期好好鍛煉體能。

牛：小心理財，量入為出，避免因小失大。

虎：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

兔：易因小問題起衝突，有伴侶者要忍讓。

龍：讓身體好好休息，早睡不熬夜很重要。

蛇：是日沖煞，勿對身邊的異性太過熱情。

馬：運勢不佳，勿做壞事，以免遭人報復。

羊：學會尊敬別人，生活會減少很多煩惱。

猴：感受到伴侶的體貼，內心產生幸福感。

雞：人際關係差，要懂得約束自己的言行。

狗：財運好到極，錢銀問題可望迎刃而解。

豬：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

【暢所欲玄】先知命局振鴻師傅@上善功德堂

2025年十二生肖開運招財法

今年乙巳立春在2月3日亥時（22:27），是蛇年的開始，我們可借助立春開始的新朝氣增運，配合方位、五行及祈福方法，可帶來加倍財運。

生肖鼠，紫微星高照，立春日穿紅衣，打掃家中正西文昌位，去除雜物枯葉，有利升職加薪。

生肖牛，立春日穿紅衣，多與朋友聚會。已婚者可派發利是，寓意小財不出大財不入。

生肖虎，福星加持，立春日可往南方廟宇祈福求財運亨通，南方投注站購買彩票或有偏財。

生肖兔，立春日宜往東方走動，或到東方山區吸收九紫靈氣，提升頭腦靈活度，利於投資。

生肖龍，今年飛龍在天，立春日午時往東方走動，如旭日初升，增添運勢。

生肖蛇，可攝太歲之外，立春日宜往西方花圃購買4支富貴竹，以水種植於家中正西位，有助提升事業財運。

生肖馬，事業財運俱佳，立春日可往香港南邊廟宇參拜，祈求財源廣進。

生肖羊，三合太歲，火生土，立春日穿紅衣，與朋友聚會，提升運勢。

生肖猴，六合太歲又逢破太歲，吉凶參半，財運尚可。立春日午時可往港島東面山區吸收九紫旺氣，提升運勢和財運。

生肖雞，三合太歲，事業財運皆有利，可在家中正西位放置4支水種富貴竹，並於立春日往西南方位走動，增強旺氣。

生肖狗，立春日換上紅色手機殼，午時往正東方吸收九紫旺氣，可提升財運。

生肖豬，沖太歲，立春日宜往正西方廟宇攝太歲祈求平安，並佩戴雞形飾物化解沖太歲的影響。