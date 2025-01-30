紅色穿搭指南　開運時尚不俗氣

隨着農曆新年來到，當然要穿上象徵好運的經典紅色衣服，應節之餘，又能增加儀式感。若想將紅色穿得時尚又不落俗套，但又不知道何從入手，不妨參考以下的穿搭小貼士，打造一套讓人眼前一亮的紅色系穿搭。

1.低彩度配搭

紅色的視覺效果強，因此可搭配低彩度的顏色，例如米白、灰色或深藍等。例如Krystal鄭秀晶穿上帶有花花圖案的紅色針織外套，配以白色內搭，並戴上白色針織漁夫帽，不但可增添時尚感，又能凸顯穿搭的層次感。更可以像Krystal般，將手指甲也塗上酒紅色，營造低調優雅的氣質。另外，百搭的牛仔褲同樣能大派上場，增添簡約率性的休閒樣子。

2.紅配黑

很多人認為紅色系難搭配，因而對其敬而遠之。不妨參考太妍的配色技巧，利用最百搭的黑色配上紅色，不容易出錯之餘，又能讓造型更有質感。例如她將平口針織背心曡穿V領上衣，搭配黑色百褶裙展現Y2K風格。另外髮型上也有睇頭，利用天鵝絨的蝴蝶絲帶作髮飾，如果再想增加小細節，可將頭髮編成小辮子，令造型的完整性更高。

3.善用配件

有留意日韓潮流動態的大家，相信一定都發現，近期流行戴「針織帽」，不但可同時當作圍巾和帽子，為頭部和頸部保暖，也可以令造型更添可愛和趣味。適逢新年，可選擇紅色圍巾製造連帽造型。另外，搭配紅色袋款也能低調營造新年喜慶氣氛，而衣着則建議選擇彩度的黑白灰，以免搶過手袋的焦點。