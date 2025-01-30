麥玲玲師傅話你知　蛇年生肖運程　猴、雞、狗

踏入2025年立春之日，便是乙巳蛇年之伊始。今年雖有水木相生之象，但立春八字未見財星透出，加上「巳年」的特性及流年二黑病星飛臨中宮，整體上不算有所進步，反而憂患處處，香港人必須居安思危，自求多福，方為上策。由《東方日報》製作的《蛇年運程2025》特別請來著名玄學家麥玲玲師傅，分析今年的社會大勢及12生肖運程，為大家指點迷津，助你蛇年事事順利！

【猴】因猴與蛇的關係既為六合，也屬相刑及相破，所以肖猴者一方面有流年合太歲之象，另一方面又受刑太歲及破太歲夾擊，運勢變得格外複雜，容易有吉凶參半、難以預料的情況。若蛇年有喜事舉辦，可緩和衝擊力量，否則要謹慎行事，步步為營，不宜作重要決定或大額投資。吉星方面，有得力的貴人星「天乙」、代表女性貴人的「太陰」及半桃花星「歲合」飛臨，若上司或老闆是較為年長的女性，新一年可望獲得對方提拔，但要小心處理同輩之間的關係。凶星方面，有「貫索」及「勾神」，需要提防人事和金錢糾紛，保持低調，而「孤辰」則不利感情，肖猴的男士需要多花時間與伴侶相處，以免感情生變。

【雞】肖雞與流年太歲屬半會合，又喜獲一組有利事業的吉星加持，於職場上有光芒四射之象。「將星」代表領導才能，對任職紀律部隊或大機構管理層者最有助力。「三台」則有步步高陞之意，力量能廣照於事業、感情及財運之上，換言之，各個範疇均可逐漸向上。「地解」象徵搬遷變動，趁蛇年多出外走動，有望帶旺運勢。凶星方面，「五鬼」有疑神疑鬼、不信任之意，新一年對身邊人、生意拍檔及同事均會抱持懷疑態度；「官符」代表官非訴訟，處理重要文件要特別小心，提防大意出錯而遭調查處分，從商者簽署合約前要清楚了解條款細則，以免因爭執而要對簿公堂；至於「的煞」代表突然的考驗，做事宜作兩手準備。

【狗】與流年太歲並無沖合，運勢轉趨穩定，加上有力量強大的貴人星「月德」加持，對事業及財運均有幫助。另一顆吉星「唐符」代表權力與威望，此星對任職政府部門、大機構管理層及武職人士最有助力。至於吉星「紅鸞」飛臨，代表肖狗者的異性緣暢旺，單身者有望邂逅心儀對象及開展新戀情，甚至有閃婚的可能性，但已婚者要抗拒外來誘惑，不宜對人過分熱情，以免陷入三角關係。凶星方面，受「小耗」入主影響，有輕微破財之象，建議藉着捐款行善，化解凶星力量。另外，凶星「扳鞍」代表做事較為反覆、容易遇上波折，有轉職打算者需要審視市場環境，不宜輕舉妄動，慎防新公司有變數而令自己進退兩難。