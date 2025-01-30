首位跨性別人士爭影后　Karla公開批評對手Fernanda工作人員唱衰她

今屆《奧斯卡金像獎》提名名單中西班牙女星Karla Sofía Gascón 憑新作《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）提名最佳女主角，成為《奧斯卡》史上首位跨性別人士爭演員獎。她日前接受訪問時就批評同獲影后提名的巴西女星Fernanda Torres的工作人員唱衰她及《艾》。

她接受巴西報章《聖保羅頁報》時表示：「我唔鍾意有社交網媒體團隊為呢啲人工作，試圖抹黑我嘅演出同我嘅電影，為了突出別人嘅作品，你唔需要去摧毀別人嘅作品。你永遠唔會睇到我負面談論Fernanda Torres或佢嘅電影，但相反，我確實見到好多為Fernanda Torres周圍工作嘅人話我同《艾美利亞變奏曲》壞話。」

Fernanda之前已憑《I'm Still Here》獲《金球獎》影后，Karla表示好開心對方獲獎。她表示自己因宣傳《艾》太忙而未睇對方的新作，但就大讚Fernanda是一個優秀的女演員，其作品值得被賞識。她表示：「呢個並唔係競賽，呢個純係有冇人鍾意自己嘅工作。如果Fernanda贏《奧斯卡》，好好。如果我贏都係一樣。」而Fernanda暫時未有回應Karla的指控，她日前現身《巴黎時裝周》睇騷。

另方面，「法國奧斯卡」《凱撒電影頒獎禮》公布提名名單，《艾》共獲12項提名。而最多提名就是《基度山恩仇記》（The Count of Monte Cristo）新版，影片共獲14項提名領先。《艾》除了獲最佳電影提名之外，Karla與同片的素兒莎丹娜（Zoé Saldana）同獲最佳女主角提名。