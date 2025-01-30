馬國明湯洛雯煙韌賀年　獨家超強馭夫術曝光！

視帝馬國明同太太湯洛雯最近事業發展如意，當中馬國明處男賀慶片《麻雀女王追男仔》上映，湯洛雯亦有無綫賀歲劇《富貴千團》見街，不過大家唔使擔心佢哋各有各忙，就會少咗夫妻團圓嘅時間，尋日（29日）大年初一，馬國明同湯洛雯齊齊更新社交帳號，貼出紅噹噹賀年煙韌相，二人於家中齊齊着上紅色情侶裝，馬國明一頭中分金髮配眼鏡，忽然有「韓味」，湯洛雯就小鳥依人頭靠老公，甜笑冧爆。湯洛雯一身鬆身衫，又再次觸動網民神經，紛紛留言表示希望見到二人的愛情結晶品。

其實二人愛得甜蜜已經係圈中公開嘅事，早前高海寧同馬國明齊齊為電影做宣傳，高海寧就已經大爆馬國明夫婦相處秘密：「我和湯洛雯好好朋友，她對我說『其實男仔是可以調校的，可以將他變為自己喜歡的樣子』，我說嘩，真的很厲害，我都要學這種馭夫術。」高海寧又指湯洛雯完全征服馬國明，大爆女神細心又有耐心：「湯洛雯真的好Sweet，她在香港，而我和馬國明在外地拍戲，她會給我發訊息，問馬國明有沒有吃飯，如果沒有就叫我替他在當地買外賣。我會揀選食店，然後將餐單發給湯洛雯，她就會幫老公揀選心愛食物。之後食物到了我就拿給他，並講明是湯洛雯為他揀選的，沒有表明下馬國明真的會不吃，但老婆揀的他就會乖乖進食。」