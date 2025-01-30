新春下午茶　悠然添福

新春除了和親友拜年，也會和很久不見的朋友聯繫。閨密們自然會選擇精緻又喜慶的節日限定下午茶，情侶們也可以趁機拍拖齊齊食，得意的新年造型茶點和拼配，除了適合打卡，還富有喜慶寓意，開心添福。

由內靚到外

近年下午茶很多時會和不同品牌聯乘，灣仔五星級酒店堂酒廊和法國美妝品牌因應新春，於現時至3月16日推出主題下午茶，茶點以中華文化融入美妝元素設計，黑松露鮑魚撻濃郁富層次，油封鴨腿肉煎堆寓惹味又有富油香，其他有蛋黃醬龍蝦春卷、麻糬球、芋頭布甸和用蜂蜜慕絲及檸檬忌廉製作的燈籠等，2月24日前惠顧，客人會收到一封含金獎券的利是，得到驚喜禮遇。

中式元素

西式下午茶遇上中式食材，擦出火花。灣仔五星級酒店西餐廳推出春季主題下午茶，包括有松露火腿芝士三文治、鵝肝慕絲和無花果泡芙，甜點配以春日色彩和點綴，如士多啤梨朱古力金磚蛋糕和香橙吉士芝士蛋糕等，客人還可暢意享用即製甜品和意式雪糕。來到1月29日至2月4日，下午茶會加入新年元素，滲入中式風味的有陳皮紅棗千層法式蛋糕和蜜糖鐵觀音合桃戚風蛋糕等茶點，令人眼前一亮。

矜貴食材

新一年到來，最緊要食得好。黃埔五星級酒店大堂茶座於1月27日至2月2日出福滿春來新春下午茶，因應節日食材升級。前菜有日本和牛可樂餅，鹹點是皇帝蟹肉撻配士多啤梨、鴨肝金桔和煙三文魚卷，甜點有開心果紅莓果歌劇院蛋糕、杧果杜斯朱古力蛋糕和柿子果仁蛋糕等，堂食還包2小時無限添飲咖啡或茶。同集團的尖東五星級酒店大堂酒廊則有春韻茶語下午茶，能品嘗到花雕醉鵪鶉和一口鮑魚漢堡配魚子醬等美食。

輕盈鮮香

以海鮮和水果打造的茶點，輕盈美味。尖沙咀五星級酒店於現時至2月11日推出新春下午茶，品嘗牛油南瓜和紅菜頭開胃小點後，有三文魚、蟹肉、法國熟火腿和雞蛋餡等配搭的手指三文治，甜點有柑橘、茉莉花、吉士撻和千層酥，客人可於古力餐車選擇不同的朱古力。外賣的話有新春限定豪華下午茶套餐，內有多款迷你三文治、蛋糕、鬆餅和大溪地雲喝拿千層酥，配法國香檳，適合多人享用。