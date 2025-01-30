年初三自駕遊　大利東方

大年初三又稱赤口，按中國傳統習俗大家都不會拜年，外出「行大運」變成不少人的最佳活動，取其「轉好運」之意。雖然預計今年經濟前景一般，但只要保持積極態度，自駕或乘車到大利方位吸盡旺氣，喜神、福神、財神肯定會眷顧你。

夾啱吉時 沾盡旺氣

新正頭着重好意頭，行大運當然亦不例外。從玄學角度看，若能夾啱大利方位和時辰，既可取其大吉大利之意，還可催旺新一年運勢。玄學家林炳南師傅表示，大年初三東方旺氣最強，對提升財運、健康運和人緣桃花均有幫助。如果想增強貴人、學業或事業運，則可以朝西方走。無論家住何處，只要朝着這兩個方位走便可取「行大運」的好意頭。若配合吉時出發，定必萬事大吉，好運連連。

就香港地理而言，東方即屬西貢一帶，西方則為屯門區，大家可按自己喜好選擇目的地。林師傅續指：「大年初三全日有多個吉時，對習慣早起或喜歡瞓飽自然醒的人士，總有好時辰夾到你出門。若上午出發可於辰及巳時（即7:00am~11:00am），下午的話則可選擇申及酉時（即3:00pm~7:00pm）出發。」此外，大家亦可到人氣旺盛、氣氛熱鬧的地方，例如廟宇祈福及入馬場觀看賽事，沾盡旺氣，好事自然湧埋嚟。

幸運顏色 路路亨通

對駕車人士來說，新一年當然希望出入平安、路路亨通。除要時刻保持良好駕駛態度和注意路面情況，從玄學角度看，其實也可透過換車身顏色、換車牌字母及數字組合，或者於車廂內擺放飾物來增強運勢。林師傅指：「乙巳蛇年大利顏色包括藍、綠、紫及紅色，有意換車者可考慮這些顏色。若打算更換車牌的話，英文字母G、H、P、Y、Z，以及數字1、8、9均屬大利之選，可考慮這些組合來自訂車牌。」各個生肖亦可參考林師傅提供的12生肖催旺組合（見附表）。

他教路：「在駕駛席一邊的A柱位置，擺放在廟宇求得的平安符，有助增強安全運勢。若想催旺財運，不妨在副駕席椅背掛上招財飾物，例如金元寶和黃水晶等吊飾。至於副駕席的錶台上是流年感情桃花位，在此位置擺放以紅、紫或粉色為主的心形、甜蜜飾物，皆有助提升桃花運。」

紅色開篷跑車 迎春接福

紅色象徽喜慶，亦是今年的大利顏色之一，像平治（Mercedes-Benz）這輛身披紅色車漆的CLE 200 Cabriolet，駕着它打開軟篷頂行大運，寓意迎春接福之餘，更有廣納財氣的好意象。新車採用多層結構電軟篷，隔音兼隔熱，且能於時速60km/h以下操作，打開或關上只是20秒內的事。拍攝車的軟篷為黑色，另提供紅色或灰色選擇。為提升開篷駕駛樂趣，AIRCAP電動擋風板系統和AIRSCARF頸部加熱系統皆已納入標準配備。

動力方面，搭載2.0L直四渦輪增壓配48V輕混能引擎，最大馬力及扭力分別204hp和320Nm，並且採用可滿足舒適乘坐與駕駛樂趣的後驅底盤設定。雖然電動車當道，但駕駛樂趣始終都是汽油車更勝一籌，哪份實在的操控感很容易區分出來；車上還標準配備AMG Line跑車化外內飾、運動懸掛及19吋AMG輕合金輪圈，進一步提升跑感。