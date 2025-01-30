本日日本：聯乘插畫家　Sanrio角色有新Look

擁有大量粉絲的Sanrio角色們，大家對他們的可愛模樣都相當熟悉吧！由插畫家重新詮釋後又會是怎樣的呢？正在大阪舉行的特別企劃「胸きゅん展 × Sanrio Characters」，集結了六位風格各異的插畫家，以獨特的畫風，重新詮釋 Sanrio 的經典角色。由Azami Eimi繪畫的My Melody，畫風柔且富有少女感，她擅長畫帶有雀斑的角色，為My Melody增添了另一種可愛的魅力。Yurie Sekiya負責的Kuromi則擁有閃亮的大眼睛和個性十足的色彩，他筆下的角色總是帶有強烈的視覺衝擊，Kuromi的形象也因此更鮮明。擅長描繪80、90年代的復古畫風的陽子，筆下的肉桂狗不僅延續了原有的可愛形象，更帶有濃濃的懷舊感，明亮的大眼睛猶如經典動畫中的角色，讓人一見鍾情。F*Kaori則用俏皮、活潑的風格演釋了Little Twin Stars，她的畫風以輕鬆愉快的氛圍為主，今次將Kiki&Lala描繪得比平常更加可愛。另外還有thanat將Pochacco放進漫畫世界中，帶來全新的活力和氣氛。最後是REOspikee以柔和的風格詮釋了Hello Kitty，可以看到Hello Kitty的眼睛帶有楚楚可憐的感覺，特別惹人喜愛。今次合作系列推出了各式各樣的商品，包括公仔吊飾、膠製立牌、膠製吊飾等，除了在網上商店可買到外，還開設了實體快閃店，大阪場由即日起至2月16日，東京有樂町場則由2月28日至3月17日，要把握機會購買了。