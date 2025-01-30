飛走手機！舉手錄音聽歌？

今時今時智能手錶隨咗睇時間，仲有好多用途，好似小米新錶Redmi Watch 5便支援藍牙通話，抬起手腕即可接聽電話，而且在2-MIC降噪技術幫助下，在嘈雜或多風的戶外環境也能保持清晰通話。另一方面它可直駁耳機，無需手機也可聆聽音樂; 更可變身為隨身錄音機，用以記錄會議內容。外型方面，此錶內置正方形2.07吋AMOLED屏幕，搭配2mm幼邊框及82%屏佔比，提供1500nits亮度、60Hz刷新率324 ppi清晰度，戶外強光下都睇得清楚。

智能錶當然唔少得健康監察，它內置升級版AFE晶片，提高心率及睡眠辨識準確率5至10%，並支援壓力和血氧飽和度監測。擁有超過150種運動模式，配合獨立 GNSS定位準確監測戶外活動，同時提供腕上跑步教程、呼吸運動指導、元氣值評估等輔助功能。符合5ATM防水等級要求，適用於18項水上運動，熱門如游泳、獨木舟，冷門如韻律泳、風箏衝浪也照顧到，完全為愛好水上活動的人士而設。具有24天使用時間，待命時間長達3星期。

同場加映︰隨身健身教練

同期推出的Momax 1-Wear+智能手錶功能都唔弱，擁有超過100種運動模式及全天候活動追蹤，包括跑步、游泳、行山等，並能實時反映運動過程中的各項數據，如運動時間、距離、心率區間等，如教練般助用戶制定更科學的健身計劃。健康監測功能包括心率、壓力、心率變異性及血氧飽和度，配合AI系統可詳細分析用家由深度到快速動眼週期的睡眠質素。具備3 ATM防水等級，隨附同色防護框架以保護錶身，續航力長達10天！