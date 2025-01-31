生肖蛇運｜周秀娜桃花旺發展姊弟戀　招貴人化解是非攻略

堪輿學家雲文子師傅，今次會為大家分析屬牛、虎的蛇年生肖運程。屬牛的朋友今年運氣強勢回歸，是非之年人氣上升招人嫉妒，但是非愈旺，帶動人氣運氣更加強，只要有信念，小人衝擊會化造成功動力。屬牛的藝人有周秀娜（娜姐）、高海寧、張學友等，當中女神周秀娜在賀歲片《臨時決鬥》中飾演女拳王，更與王丹妮大打出手，蛇年她的事業運乘風破浪，做事多勞多得，今次為了拍戲更花了一個月專門去學泰拳，甚至搞到周身疤痕，如此拚命絕對會有回報，加上桃花運大地春回，還有機會發展姊弟戀，不妨留意身邊的小鮮肉，說不定很快會有好消息。

屬虎的朋友刑太歲加害太歲，一個字亂來形容蛇年運勢，小人不停身邊挑戰你底線，但未至衰至無法挽救的地步，只要去水流動的地方，如海邊、海灘，有助提升運勢正能量。屬虎的藝人有梁朝偉、楊冪、林志玲等，影帝梁朝偉早前就獲演藝學院頒發榮譽博士，成就備受肯定，但蛇年的事業運出現暗湧，工作上會有有阻滯，見過不少風浪的偉仔，相信能夠輕易解決難題。另外今年易有意外，手腳容易受傷，拍戲時就要多加注意，動作太危險記得搵替身。

想令婚姻更加美滿，或者強化人緣運，應該擺甚麼風水陣呢？新一年不想有太多口角爭執，原來留意電視機擺位，皆因擺錯位，會容易招惹到小人，立即去片教你如何化解是非，帶來和諧！